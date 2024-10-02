Κατακόρυφη είναι οι αύξηση των επενδύσεων από Βρετανούς, Αμερικανούς και Ισραηλινούς στην εγχώρια αγορά ακινήτων, μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα», κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που παρουσιάζει η Καθημερινή, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν οι επενδυτές από το Ισραήλ που έχουν πλέον 271 άδειες (2,1% του συνόλου), από 159 τον Αύγουστο του 2023.

Πρόκειται για μία σαφή στροφή προς την ασφάλεια της ελληνικής αγοράς, κυρίως λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή, που συμπληρώνει πλέον σχεδόν ένα χρόνο.

Οι κορυφαίες εθνότητες με αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή Golden Visa τον Αύγουστο του 2024 ήταν:

1. Κίνα – 6.937 άδειες μερίδιο 54,7%

2. Τουρκία – 1.015 άδειες – μερίδιο 8%

3. Λίβανος – 700 άδειες – 5,5%

4. Ιράν – 482 άδειες 3,8 μερίδιο

5. Ηνωμένο Βασίλειο – 482 άδειες – 3,8% μερίδιο

6. Αίγυπτος – 383 άδειες 3% μερίδιο

7. ΗΠΑ – 353 άδειες – 2,8% μερίδιο

8. Ισραήλ – 271 άδειες – 2,1% μερίδιο

9. Ρωσία – 260 άδειες – 2% μερίδιο

10. Ουκρανία 136 άδειες 1,1%

Άλλες ιθαγένειες – 1.669 άδειες – 13,2% μερίδιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.