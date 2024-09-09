Δώδεκα νέες παρεμβάσεις αύξησης αποδοχών (συνταξιούχων, ενστόλων, μισθωτών) και αυξήσεων επιδομάτων και 12 νέες μειώσεις φόρων παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Το καθαρό δημοσιονομικό κόστος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ.

Επίσης, όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης, οι ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων έχουν περιθώριο 15 μηνών, έως το τέλος του 2025, προκειμένου να τα διαθέσουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις και να επωφεληθούν από την τριετή απαλλαγή φόρου εισοδήματος επί των μισθωμάτων που εισπράττουν. Προϋπόθεση είναι τα ακίνητα να είναι προηγουμένως κλειστά για τρία χρόνια και να μην υπερβαίνουν τα 120 τετραγωνικά.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, για τις αυξήσεις αποδοχών και τις μειώσεις φόρων.

«Κατέστη σαφές ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να δει κατά προτεραιότητα ορισμένα κρίσιμα ζητήματα για την οικονομία και την κοινωνία, όπως το δημογραφικό, το στεγαστικό, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής» είπε κατά την εισαγωγή του ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης. «Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει μια σειρά από αιτήματα διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Όλα αυτά προχωρούν στο πλαίσιο των αντοχών της ελληνικής οικονομίας» ανέφερε.

«Είμαστε από τις χώρες με τις μεγαλύτερες ταχύτητες» διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης. «Τα στοιχεία από την Eusostat έδειξαν ότι έχουμε πολλαπλάσιου ρυθμούς ανάπτυξης, η Ελλάδα είναι η δεύτερη στην ΕΕ σε ρυθμούς ανάπτυξης. Έχουμε επίσης τριπλάσιους ρυθμούς αύξησης τους ετήσιους εισοδήματος. Έχουμε αύξηση επενδύσεων, σε εξαγωγές, τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας σε όλη την ΕΕ, έχουμε αύξηση μέσου μισθού κατά 20,2% και κατώτατου μισθού 27,2%. Δεν έχουμε μόνο μείωση των κόκκινων δανείων αλλά και μείωση του ληξιπρόθεσμου χρέους, έχουμε αύξηση των καταθέσεων και ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Υπερβαίνουμε επίσης συνεχώς τους δημοσιονομικούς στόχους. Φέτος θα αυξηθούν περαιτέρω τα κονδύλια για τις δημόσιες επενδύσεις.

Έχουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων, προχωρούμε τις 11 πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, προχώρησαν 10 διαφορετικές κρατικοποιήσεις. Επίσης, το σύστημα iris είναι υποχρεωτικό για ελευθέρους επαγγελματίες. Έχουμε βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού και έχουμε και μια νέα εικόνα στις παραλίες» επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε επίσης ότι «η αύξηση καθαρών δαπανών θα ανέλθει 2,8 δισ. ευρώ το 2025 και μπορεί να φτάσει τα 3,5 δισ. ευρώ».

12 αυξήσεις αποδοχών

• Νέα αύξηση των συντάξεων από 1ης/1/2025 (υπολογίζεται περίπου 2,2-2,5%, κόστος 400 εκατ. ευρώ)

• Διεύρυνση του επιδόματος επίτευξης στόχων (κόστος 40 εκατ. ευρώ)

• Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές, (κόστος 16 εκατ. ευρώ)

• Ενίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ ΟΠΕΚΑ (κόστος 37 εκατ. ευρώ)

• Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 100-200€ για συνταξιούχους με προσωπική διαφορά (κόστος 100 εκατ. ευρώ)

• Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τα Περιφ. Πανεπιστήμια (από τα 1.500€ στα 2.000€ ετησίως και 2.500€ για συγκατοίκηση, κόστος 15 εκατ. ευρώ)

• Μία επιπλέον δόση στους δικαιούχους επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ (κόστος 70 εκατ. ευρώ)

• Ενίσχυση 200 ευρώ για τους ανασφάλιστους υπερήλικες (κόστος 7 εκατ. ευρώ)

• Οριζόντια αύξηση μισθολογίου δημοσίου τομέα, ώστε ο εισαγωγικός να μην υπολείπεται του κατώτατου μισθού (κόστος 2100 εκατ. ευρώ)

• Αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των νυχτερινών των ένστολων (κόστος 25 εκατ. ευρώ)

• Ενίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας του ΕΦΚΑ (κόστος 7 εκατ. ευρώ)

• Επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (κόστος 22 εκατ. ευρώ)

12 μειώσεις φόρων



• μείωση 1% ασφαλιστικών εισφορών από το 2025

• κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

• μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

• απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν

• απαλλαγή από ΦΠΑ για νέες κατασκευές

• κατάργηση του τέλους σταθερής τηλεφωνίας με οπτική ίνα για συνδέσεις πάνω από 100

• απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρου για παιδιά έως 18 ετών

• φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων για νέους γονείς

• μείωση ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές

• αυτοτελής φορολόγηση ιατρών ΕΣΥ

• κίνητρα για καινοτομία και συγχωνεύσεις

• μείωση φόρου χαρτοσήμου σε σειρά συναλλαγών

Όσον αφορά τις αυξήσεις αποδοχών

1. Αύξηση συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Η αύξηση εκτιμάται από 2,2% έως 2,5% με εκτιμώμενο κόστος περί τα 400 εκατ. ευρώ.



2. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευρώ σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 670.000 περίπου συνταξιούχους με συντάξεις έως 1.600 ευρώ, που έχουν προσωπική διαφορά (άνω των 10 ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα:

* για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 200 ευρώ,

* για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 700,1 έως 1100 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 150 ευρώ,

* για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1100,1 έως 1600 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 100 ευρώ.

Για την οριζόντια αύξηση μισθών των δημόσιων υπαλλήλων

3. Oριζόντια αύξηση των μισθών στο Δημόσιο ώστε ο εισαγωγικός να μην υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού. Το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα προσδιορίσει την αύξηση των μισθών στο Δημόσιο που θα εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου 2025.

Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σήμερα σε 830 ευρώ και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, που σημαίνει ότι η μέση ετήσια αύξηση με βάση το στόχο για 950 ευρώ το 2027, ανέρχεται σε περίπου 40 ευρώ.

Ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο, σήμερα ανέρχεται στα 850 ευρώ. Προκειμένου να μην υπολείπεται του νέου κατώτατου μισθού, θα ακολουθήσουν αναλογικές οριζόντιες αυξήσεις στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (όπως έγινε και με τα 70 ευρώ το 2024). Έτσι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν σταδιακά έως το 2027 οριζόντια αύξηση ύψους 100 ευρώ μικτά συνολικά, ώστε ο εισαγωγικός να ανέλθει στα 950 ευρώ.

Στο σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού 40 ευρώ ετησίως έως το 2027 και σε περίπτωση που ο κατώτατος το 2025 προσδιοριστεί σε 870 ευρώ, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν οριζόντια κατά 20 ευρώ (μικτά) μηνιαίως από 1η Απριλίου 2025 με καθαρό κόστος για τους 8 μήνες 72 εκατ. ευρώ (μικτό κόστος 119 εκατ. ευρώ), ενώ για το 2026 αναμένεται αύξηση της τάξης των 40 ευρώ μηνιαίως και επιπλέον 40 ευρώ το 2027. Μεγαλύτερες ή μικρότερες αυξήσεις του κατώτατου, θα αυξάνουν ή θα μειώνουν αναλογικά και τις μεταβολές για το μισθολόγιο του δημοσίου.

Το συνολικό κόστος μέχρι το 2027 είναι 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 100 εκατ. ευρώ για το 2025.

4. Διεύρυνση του επιδόματος επίτευξης στόχων, με κόστος 40 εκατ. ευρώ.



5. Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια από τα 1.500 στα 2.000 ευρώ ετησίως και 2.500 σε περίπτωση συγκατοίκησης, από το τρέχον σχολικό έτος.

Για τους ενστόλους

6. Αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των νυχτερινών των ένστολων (αστυνομία, πυροσβεστικό σώμα, λιμενικό, ένοπλες δυνάμεις) από 1/1/2025.

Η ωριαία αποζημίωση θα ανέλθει από τα 2,77 στα 3,33 ευρώ ανά ώρα. Σημειώνεται ότι οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης διαφέρουν ανά υπηρεσία (εν γένει κυμαίνονται από 10 έως 64 ώρες). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για αστυνομικό με 64 ώρες νυχτερινής απασχόλησης η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 36 ευρώ μικτά ή 22 ευρώ καθαρά μηνιαίως. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ ετησίως.

Για τους γιατρούς του ΕΣΥ

7. Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Θεσπίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2024 αυξημένο κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής των ιατρών του ΕΣΥ σε προβληματικές και άγονες περιοχές ύψους 200 έως και 600 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με την ειδικότητα και την περιοχή. Σήμερα αφορά περίπου 3.300 ιατρούς του ΕΣΥ, με στόχο αυτός ο αριθμός να αυξηθεί, και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 16 εκατ. ευρώ.

8. Μία επιπλέον δόση στους δικαιούχους επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν επιπλέον μία δόση επιδόματος παιδιού. Αφορά περίπου 767.000 δικαιούχους και το κόστος ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.

9. Ενίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για περίπου 37.000 δικαιούχους του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ. Το κόστος είναι 7 εκατ. ευρώ.

10. Ενίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ ΟΠΕΚΑ. Αφορά περίπου 185.000 άτομα και το κόστος εκτιμάται σε 37 εκατ.

11. Ενίσχυση 200 ευρώ για τους ανασφάλιστους υπερήλικες

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δικαιούχοι του αντίστοιχου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ (περίπου 35.000) θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ. Το κόστος εκτιμάται σε 7 εκατ. ευρώ.

12. Επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος στους δικαιούχους του ελάχιστου

εγγυημένου εισοδήματος



Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (περίπου 205.000) θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος κατά τον μήνα Δεκέμβριο. Το κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το ύψος του επιδόματος ανέρχεται για μονοπρόσωπα νοικοκυριά σε 216 ευρώ το μήνα, για κάθε επιπλέον ενήλικα του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 108 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος του νοικοκυριού κατά 54 ευρώ το μήνα. Συνεπώς ένα ζευγάρι με 2 τέκνα που λάμβανε επίδομα 432 ευρώ, θα λάβει επιπλέον 216 ευρώ έκτακτο επίδομα, δηλαδή συνολικά 648 ευρώ.

Για τις ασφαλιστικές εισφορές

1.Μείωση 1% των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025, εκ των οποίων 0,5% από τις εισφορές εργαζομένων και 0,5% από τις εργοδοτικές εισφορές κλάδου υγείας, με καθαρό κόστος 440 εκατ. ευρώ. Η σωρευτική μείωση των εισφορών από το 2019 θα ανέρχεται σε 5,4 ποσοστιαίες μονάδες (από 40,56% σε 35,16%), με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εισφορές στη χώρα μας να

φθάσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν επιπλέον 0,5% το 2027 έτσι ώστε η σωρευτική μείωση να ανέλθει σε 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.



Σωρευτικά, αν συνυπολογιστούν στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, οι μειώσεις της φορολογίας εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά και οι αυξήσεις στις αποδοχές (κατώτατος και μέσος μισθός) που εφαρμόστηκαν από το 2019 και μετά, προκύπτει ότι οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων στο διάστημα αυτό αυξήθηκαν κατά 24-31 %, ποσοστά υψηλότερα από τον τιμάριθμο ο οποίος από το 2019 έως τον Ιούλιο του 2024 αυξήθηκε κατά 15,9%. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο και το μέσο μισθό.

Σημειώνεται ότι ο μέσος μισθός σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ αυξήθηκε από 1.046 ευρώ το 2019 σε 1.251 ευρώ το 2023. Για το 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εαρινές προβλέψεις) προβλέπει αύξηση των κατά κεφαλήν αμοιβών εξαρτημένης εργασίας κατά 4,3%, συνεπώς ο μέσος μικτός μισθός αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 1.300 ευρώ.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

2. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το τέλος επιτηδεύματος μειώθηκε πέρυσι κατά 50 %, από 650 στα 325 ευρώ και το 2025 καταργείται. Το κόστος εκτιμάται στα 120 εκατ. ευρώ (σημειώνεται ότι το τέλος επιτηδεύματος παραμένει για τα νομικά πρόσωπα και για τα υποκαταστήματα).

Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος. Αναφορικά με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος θα εφαρμοστούν σημειακές αλλαγές για το φορολογικό έτος 2024 (δηλώσεις 2025).

Αναλυτικά:

* H μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με έως 500 κατοίκους (καταλαμβάνει σήμερα το 11,4% του πληθυσμού), θα ισχύσει και για οικισμούς που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 1500 κατοίκους. Έτσι η μείωση θα καταλαμβάνει το 18% του πληθυσμού. * Το κριτήριο του μέγιστου μισθού εργαζομένου ως βάση σύγκρισης μεταφέρεται στο τέλος, ως πεδίο σύγκρισης μετά την προσμέτρηση των λοιπών κριτηρίων (σήμερα επιπλέον του μέγιστου μισθού εργαζομένου προστίθεται ο τζίρος και ποσοστό του μισθολογικού κόστους

Σημειώνεται ότι αναπροσαρμόζεται προς τα άνω ο μέσος τζίρος του ΚΑΔ (και άρα μειώνεται το ποσό επιβολής επί του τζίρου), με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023.

3.Μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο με την βεφαρμογή μηδενικού συντελεστή από το 2025, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση. Οι αγρότες, μέσω διαδικασίας που θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση, θα λαμβάνουν την επιστροφή του ΕΦΚ που έχουν πληρώσει μέσα σε κάθε έτος. Σημειώνεται ότι το ποσό επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Το μέτρο περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την κατάργηση του χαρτοσήμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Για τα κλειστά σπίτια

4. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν. Όποιος ιδιοκτήτης μετατρέψει από τις 8/9/2024 και έως 31/12/2025 κενό

ακίνητο (όπως προκύπτει από το Ε2 για τουλάχιστον 3 έτη) ή ακίνητο που βρίσκεται σε βραχυχρόνια μίσθωση (για τουλάχιστον 3 έτη), σε μακροχρόνια μίσθωση (τουλάχιστον 3ετή όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο), θα έχει απαλλαγή φόρου εισοδήματος για το εν λόγω ενοίκιο για 3 έτη.

Αφορά ακίνητα έως 120 τ.μ. Εκτιμάται απώλεια εσόδων περίπου 3 εκατ. ευρώ για το 2025 και 13 εκατ. κατ' έτος για τα έτη 2026-2028.



ΕΝΦΙΑ και ασφάλιση ακινήτων

Απαλλαγή από ΦΠΑ για νέα κτίρια (επέκταση το 2025). Η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές παρατείνεται τα 5 τελευταία έτη με δημοσιονομικό κόστος: 20 εκατ. ευρώ κατ' έτος.

6. Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 mbps)

Με σκοπό την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης της Ελληνικής οικονομίας και της ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων μέσω οπτικών ινών, καταργείται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας που ανέρχεται σε 5% για συνδέσεις με οπτική ίνα με ταχύτητες 100 mbps και άνω. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 24 εκατ. ευρώ ετησίως.

7. Απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών. Σε περίπτωση οικογενειακού ή ομαδικού συμβολαίου ο φόρος μειώνεται αναλογικά με τον αριθμό των ανήλικων μελών που καλύπτει. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 17 εκατ. ευρώ ετησίως.

8. Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ νέων γονέων. Δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικειοθελείς χρηματικές παροχές του εργοδότη οι οποίες παρέχονται σε νέο γονέα για το χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες από την απόκτηση τέκνου, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως προσαυξανόμενο κατά επιπλέον 5.000 για κάθε

εξαρτώμενο τέκνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει μείωση αποδοχών του νέου γονέα κατά τους μήνες που έλαβε την παροχή καθώς και για τους αμέσως προηγούμενους και επόμενους έξι μήνες, σε σχέση με τις αποδοχές του τελευταίου μηνός πριν την παροχή. Επιπλέον θεσπίζεται φοροαπαλλαγή των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς που παρέχουν οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους τους.

9.Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές

Διπλασιάζεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες, με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές από 10% σε 20% (αφορά και τον ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθεί το 2025 για τους μήνες που κάποιος είναι ασφαλισμένος το 2024 αναλογικά).

Οι κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ συνεχίζουν να έχουν έκπτωση 10% και θα πρέπει έως 1/6/2025 να έχουν ασφαλιστεί για φυσικές καταστροφές (πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό). Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής μετά την 01/06 δεν θα αποζημιώνονται.

Σήμερα με βάση τα στοιχεία από τον ΕΝΦΙΑ του 2024 είναι ασφαλισμένες επαρκώς (για πλημμύρα, πυρκαγιά και σεισμό) περίπου 215.171 ιδιοκτήτες (από τους 5,3 εκατ. ιδιοκτήτες) με 298.210 δικαιώματα επί κατοικιών (από τα 10,8 εκατ. δικαιώματα), με φορολογητέα αξία ακινήτων 21,2 δισ. ευρώ (5% της συνολικής φορολογητέας αξίας των ακινήτων της χώρας που

ανέρχεται σε 424,4 δισ. ευρώ).

Ακίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ έχουν 120.389 ιδιοκτήτες με 625.816 δικαιώματα και φορολογητέα αξία ακινήτων 56,7 δισ.

ευρώ (13,4% της συνολικής φορολογητέας αξίας της χώρας).

Σε περίπτωση που οι κατοικίες με αξία άνω των 500.000 ασφαλιστούν και επιπλέον διπλασιαστεί το ποσοστό των κατοικιών με φορολογητέα αξία έως 500.000 που είναι ασφαλισμένες, θα έχει ασφαλιστεί περίπου το 23% της αξίας των κατοικιών της χώρας. Το δημοσιονομικό κόστος σε αυτή τη περίπτωση εκτιμάται σε 20 εκατ. για το 2025 και 40 εκατ. ευρώ για τα έτη 2026 και επόμενα.

10. Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών ιατρών ΕΣΥ με συντελεστή 22%. Το μηναίο καθαρό όφελος μεσοσταθμικά για τους ιατρούς υπολογίζεται σε 150

ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει τα 200. Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2024 αυξήθηκε η αποζημίωση εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ κατά 20%.

11. Κίνητρα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το σχετικό σχέδιο νόμου παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο και πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Προβλέπει αυξημένες εκπτώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, κίνητρα για εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για τους angel investors, κ.α.

Με άλλη ρύθμιση, ενισχύονται περαιτέρω τα κίνητρα για επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο του θεσμού της Golden Visa. Σήμερα ισχύει ήδη η δυνατότητα χορήγησης Golden visa για εισφορά κεφαλαίου, ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα. Αυτός ο θεσμός επεκτείνεται, εστιάζοντας στις startup επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα από 1/1/2025 θα χορηγείται άδεια παραμονής υπό τη μορφή της Golden visa για επένδυση ποσού 250.000 ευρώ σε startup επιχείρηση μέλος του Εθνικού Μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων (Elevate Greece).

12. Μείωση φόρων χαρτοσήμου σε μια σειρά από συναλλαγές. Το σχετικό νομοσχέδιο έχει κατατεθεί στη Βουλή. Οι κυριότερες συναλλαγές στις οποίες καταργείται το τέλος αφορούν τους τόκους επιχειρηματικών δανείων και πιστώσεων, ασφαλιστικές συναλλαγές, χρησιδάνεια, σύσταση και αύξηση κεφαλαίου μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, διάφορες άδειες για άσκηση επαγγέλματος ή έναρξης δραστηριότητας, άδειες γάμου και πράξη διαζυγίου.

Πηγή: skai.gr

