To 74% των Ελλήνων αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες online

Εντυπωσιακή ωριμότητα και συνεχώς εξελισσόμενη δυναμική παρουσιάζει η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Η τελευταία έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) αποκαλύπτει την ισχυρή αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τους καταναλωτές να αποδεικνύουν ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές αγορές.

Σύμφωνα με την έρευνα, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη, το 74% των Ελλήνων αγοράζει, πλέον, προϊόντα και υπηρεσίες online. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 84,4% των online αγορών πραγματοποιείται μέσω ελληνικών e-shops, με τους Έλληνες καταναλωτές να προτιμούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται από τοπικούς προμηθευτές.

Το 1/3 των ώριμων e-shoppers δαπανά μεταξύ €250-€500 τον χρόνο σε διαδικτυακές αγορές

Η ελληνική αγορά εμφανίζει, επίσης, έντονο ενδιαφέρον για τις αγορές μέσω σελίδων σύγκρισης τιμών και marketplaces (48,3%). Αυτό δείχνει την προτίμηση των καταναλωτών για την εξεύρεση του καλύτερου δυνατού προϊόντος στις καλύτερες δυνατές τιμές, μέσα από αξιόπιστους και ασφαλείς διαδικτυακούς ιστότοπους.

Ώριμοι αγοραστές

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του “Γενικού Πληθυσμού” και των λεγόμενων “Ώριμων Χρηστών”. Οι ώριμοι καταναλωτές, που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ξοδεύουν κατά 80% περισσότερα χρήματα σε σχέση με τους νέους χρήστες. Για παράδειγμα, το 1/3 των ώριμων αγοραστών δαπανά από €250 έως €500 τον μήνα για διαδικτυακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, 7 στους 10 ώριμους αγοραστές πραγματοποιούν, πλέον, περισσότερες από 25 αγορές τον χρόνο. Αυτοί οι ώριμοι αγοραστές αναγνωρίζουν τις πραγματικές αξίες των διαδικτυακών αγορών, όπως η εξοικονόμηση χρόνου και η εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα, που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο τοπικό εμπόριο.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι η σημασία της εμπιστοσύνης στην επιλογή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Περίπου το 55% των καταναλωτών δήλωσε ότι δεν θα πραγματοποιούσε αγορά από ένα κατάστημα, αν δεν πληροί τα κριτήρια εμπιστοσύνης, ακόμα κι αν είχε πιο χαμηλές τιμές. Η ύπαρξη τηλεφωνικού κέντρου, η φήμη και η αξιοπιστία του καταστήματος, η ασφαλής πύλη πληρωμών και η δυνατότητα επιστροφής προϊόντων είναι τα σημαντικότερα κριτήρια, που καθορίζουν την απόφαση αγοράς.

Οι πληρωμές και η παράδοση

Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές προτιμούν τη χρεωστική κάρτα για τις αγορές τους, ακολουθούμενη από την αντικαταβολή και την πιστωτική κάρτα. Όσον αφορά τη διαδικασία παράδοσης, η πλειονότητα των καταναλωτών προτιμά την παραλαβή των προϊόντων τους στο σπίτι μέσω courier (78,7%), ενώ κερδίζει συνεχώς έδαφος η παραλαβή από lockers (51,8%).

Στο μεταξύ, τα social media δείχνουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανακάλυψη νέων προϊόντων και brands, με το 48,8% των καταναλωτών να δηλώνει ότι συχνά συναντά προϊόντα, που τους ενδιαφέρουν, στα social media. Παρά την ισχυρή επιρροή των κοινωνικών δικτύων, υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια των αγορών μέσω αυτών των καναλιών, με το 62% των καταναλωτών να μην είναι απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των συναλλαγών.

