Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 254,48 μονάδων (+0,62%), στις 41.368,45 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 189,98 μονάδων (+1,07%), στις 17.928,14 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,66 μονάδων (+0,58%), στις 5.663,94 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

