Σε πλήρη εξέλιξη είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη που γίνεται στη χώρα μας από την LAMDA Development. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σημερινό, τρίτο κατά σειρά, ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία των έργων, το μεγάλο έργο του Ελληνικού είναι, μέρα με τη μέρα, όλο και πιο ορατό από όλους.

"Οι ρυθμοί των εργασιών είναι πυρετώδεις και οι περισσότεροι από 30 γερανοί, που δουλεύουν καθημερινά στο εργοτάξιο, φαίνονται από την Ποσειδώνος, τη Βουλιαγμένης και τους παράπλευρους δρόμους. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες από τη μεγαλύτερη, συνεχή σκυροδέτηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, οι πρώτοι όροφοι του Riviera Tower, του ψηλότερου ουρανοξύστη στη Μεσόγειο, είναι πλέον ευδιάκριτοι.

Σε όλη την έκταση της ανάπτυξης οι εργασίες προχωρούν εντατικά. Τα πρώτα στάδια κατασκευής των κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο προχωρούν και φαίνονται, ενώ μετά την ολοκλήρωση του τεράστιου έργου απορρύπανσης του εδάφους, μπήκαν τα θεμέλια για το The Ellinikon Sports Park, το υπερσύγχρονο Αθλητικό Κέντρο, που θα είναι ένα ακόμα κόσμημα της νέας πόλης του Ελληνικού», επισημαίνεται μεταξύ άλλων.

Συμφωνία με Brook Lane και Κωστέα-Γείτονα

Συγχρόνως, υπογράφηκε συμφωνία με τη Brook Lane για την ανάπτυξη του Mixed Use Tower στην περιοχή της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ενώ μια ακόμα σημαντική συμφωνία είναι αυτή που υπογράφηκε με τα εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, που θα αναπτύξουν και θα λειτουργήσουν εντός του Ελληνικού, το CGS at the Ellinikon. Ένα πρότυπο σχολείο, που θα προσφέρει Εθνικό και Διεθνές Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών.

«Η αξία όσων δημιουργούμε στο Ελληνικό, αναγνωρίζεται από τους πολίτες, τους επενδυτές, τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ. Τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση όλης αυτής της αναγνώρισης αποτελεί το γεγονός, ότι το κορυφαίο αμερικανικό περιοδικό TIME, με τους εκατομμύρια αναγνώστες, συμπεριέλαβε τη LAMDA Development, τη μοναδική ελληνική εταιρεία, στη λίστα με τις 100 εταιρείες, με τη μεγαλύτερη επιρροή σε όλο τον κόσμο για το 2024. Kάθε έργο που παραδίδουμε, είναι ένα υπόδειγμα ενός νέου τρόπου ζωής, μια νέα πρόταση για μια σύγχρονη, πράσινη και λειτουργική καθημερινότητα. Μαζί ταξιδεύουμε σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι της νέας, σύγχρονης, πράσινης πόλης του Ελληνικού. Κάθε μέρα πιο κοντά, πιο ψηλά στους στόχους μας για τη δημιουργία της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης της Ευρώπης», αναφέρει η LAMDA Development.

Ειδικότερα αναφορικά με την επιμέρους πορεία έργων στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης δημοσιοποιήθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Οικιστικές αναπτύξεις

Ορατοί από την Ποσειδώνος οι πρώτοι όροφοι του RIVIERA TOWER και των COVE RESIDENCES: Οι πρώτοι όροφοι του Riviera Tower είναι γεγονός. Ο ψηλότερος οικιστικός, παραθαλάσσιος ουρανοξύστης στη Μεσόγειο, που διακρίνεται για τον πράσινο, φιλικό στο περιβάλλον σχεδιασμό του, με τη μαγευτική θέα στη θάλασσα, παίρνει μορφή.

Πολλοί γερανοί δουλεύουν καθημερινά και ένα πλήθος εξειδικευμένων μηχανικών, μελετητών και τεχνικών μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση αυτού του σύγχρονου και καινοτόμου, υψηλής αισθητικής κτιρίου. 167 είναι τα διαμερίσματα του Riviera Tower που είτε έχουν πωληθεί, είτε έχουν κατατεθεί προκαταβολές για την εξαγορά τους.

Ορατοί από την Λεωφόρο Ποσειδώνος είναι και οι γερανοί που δουλεύουν στα The Cove Residences, όπου σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κατασκευαστικές εργασίες. Οι νέες 115 κατοικίες του Ελληνικού έχουν την σφραγίδα του αρχιτεκτονικού γραφείου Bobotis+Bobotis Architects και ISV Architects και έχουν ήδη πωληθεί ή έχουν κατατεθεί οι προκαταβολές για την αγορά τους.

Τόσο ο Riviera Tower όσο και τα Cove Residences θα ολοκληρωθούν εντός του 2026.

Σε ότι αφορά στα The Cove Villas ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες κατεδαφίσεις, εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες για 12 οικόπεδα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας για επιπλέον 7 οικόπεδα. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ

Η νεα γειτονιά Little Athens

Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες για τη Little Athens, τη σύγχρονη πρόταση οικιστικών και εμπορικών αναπτύξεων της LAMDA, με πρώτες τις εκσκαφές για το Park Rise, το κτίριο ύψους 50 μέτρων και 12 ορόφων, που σχεδίασε το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Bjarke Ingels Group (BIG) και θα αποτελείται από 88 πολυτελείς κατοικίες.

Τη νέα γειτονιά της πόλης του Ελληνικού που συνολικά θα περιλαμβάνει 1.115 κατοικίες και 115 χώρους που θα εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες της γειτονιάς, συμπληρώνουν τέσσερα νέα οικιστικά συγκροτήματα, τα Pavillion Terraces και Promenade Heights από το αρχιτεκτονικό γραφείο 314 Architecture Studio, τα Atrium Gardens από το Deda & Architects και τα Trinity Gardens από το Tsolakis Architects. Οι υψηλής αισθητικής κατοικίες της Little Athens, με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και το Πάρκο, είναι ενταγμένες στο βιώσιμο και έξυπνο οικοσύστημα του Ελληνικού και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το πλάνο της Α' Φάσης.

Η Little Athens αποτυπώνει το μοντέλο της «πόλης των 15 λεπτών», όπου οι κάτοικοι μπορούν να έχουν όσα χρειάζονται στην καθημερινότητά τους, ψυχαγωγία, αγορές, άθληση και ευεξία, σε απόσταση μόλις 15 λεπτών.

The Ellinikon: Μια «έξυπνη» πόλη με «έξυπνα» σπίτια

Εκτός από τις σπουδαίες αρχιτεκτονικές υπογραφές που βρίσκονται πίσω από κάθε οικιστική και εμπορική ανάπτυξη του The Ellinikon, αυτό που καθιστά μοναδικές τις κατοικίες της νέας πόλης είναι τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης. Τα «Σπίτια του Μέλλοντος» θα διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή ώστε να προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες στους κατοίκους τους, όπως ο κεντρικός έλεγχος και προγραμματισμός όλων των οικιακών συσκευών τους και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους με βάση τις ανάγκες και τις συνήθειες τους.

Με αυτόν τον τρόπο, θα ελαχιστοποιείται η κατανάλωση πόρων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Οι «έξυπνες» τεχνολογίες που θα διαθέτουν οι υπερσύγχρονες κατοικίες του Ελληνικού, εντάσσονται στο ξεχωριστό πρότυπο διαβίωσης που εισάγει η νέα πόλη, καθώς πέρα από την ευκολία στις μετακινήσεις, τελευταίας γενιάς θα είναι και οι υποδομές.

Internet of Things, AI analytics, δίκτυα οπτικών ινών και 5G δίνουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή ζωή όσων ζουν και εργάζονται εκεί, προσφέροντας μία πρωτόγνωρη και αναβαθμισμένη εμπειρία και για τους επισκέπτες του The Ellinikon.

Έργα υποδομών

-ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ: Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών, που δημιουργεί η ανάπτυξη του Ελληνικού στα νότια προάστια, είναι το έργο της υπογειοποίησης μέρους της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Οι εργασίες κατασκευής, για ένα από τα πιο σύγχρονα τούνελ στην Ευρώπη, προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί κατά 80% και η σκυροδέτηση κατά 60%. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ

- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: Προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής: Η πόλη του Ελληνικού και οι όμοροι δήμοι θωρακίζονται ήδη απέναντι στις ορατές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής χάρη στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριοθέτηση των ρεμάτων που βρίσκονταν για δεκαετίες εγκλωβισμένα κάτω από το πρώην αεροδρόμιο:

- Ρέμα Τραχώνων: Έχει ολοκληρωθεί το 95% των εκσκαφών και το 65% των εργασιών σκυροδέτησης.

- Ρέμα Αεροδρομίου: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οριοθέτησης του ρέματος του Αεροδρομίου ή Ευρυάλης όπως ήταν παλαιότερα γνωστό. Οι εργασίες στο ρέμα Τραχώνων, εντός του χώρου του αεροδρομίου, θα ολοκληρωθούν το 2024, ενώ στο ρέμα Αεροδρομίου το 2025. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Σε εξέλιξη τα έργα για το The Ellinikon Sports Park

Γήπεδα ποδοσφαίρου, ανοιχτός στίβος, στίβος ρίψεων, υγρός στίβος, γήπεδα μπάσκετ και τένις. Oι εργασίες για την κατασκευή του υπερσύγχρονου Aθλητικού Kέντρου του Ελληνικού, το οποίο θα αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, εξυπηρετώντας αθλητές, συλλόγους, σωματεία και ομοσπονδίες από όλο τον κόσμο, προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς.

Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης για το κτίριο των κοιτώνων των αθλητών και για το νέο κτίριο διοίκησης της ποδοσφαιρικής εγκατάστασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της θεμελίωσης του χώρου των κερκίδων στίβου καθώς και οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης όλου του αθλητικού κέντρου.

Οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις αναμένεται να παραδοθούν στο κοινό το 2025, δίνοντας τη δυνατότητα στους αθλητές να προπονούνται σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών και τους πολίτες και επισκέπτες του Ελληνικού να έχουν πρόσβαση σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο αθλητισμού. Το σχετικό βίντεο εδώ

Εμπορικές αναπτύξεις

The Ellinikon Mall, το mall της Λεωφόρου Βουλιαγμένης

Το 2023 ξεκίνησαν οι εργασίες για το The Ellinikon Mall. Ήδη, έχουν γίνει εκσκαφές βάθους 8 μέτρων σε οικόπεδο 122 στρεμμάτων. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση θεμελιώσεις.

Mε προηγμένες τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, το Μall της μεγάλης ανάπτυξης του Ελληνικού, θα προσφέρει πρωτόγνωρη και πολυδιάστατη εμπειρία αγορών, ψυχαγωγίας και συνάντησης σε επισκέπτες όλων των ηλικιών από ολόκληρη την Αττική.

Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται μέσα στο 2027, ενώ σε ότι αφορά στις εμπορικές μισθώσεις καταγράφεται για το 2023 ποσοστό 70% του GLA. Δείοτε το σχετικό βίντεο εδώ

Στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρεται επίσης μεταξύ άλλων ότι το 2023 ήταν η πρώτη κερδοφόρα χρονιά σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων για το έργο του Ελληνικού. Και αυτό επιτεύχθηκε σε διάστημα 2,5 χρόνων από την εξαγορά των μετοχών από τη LAMDA Development. Tα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 65 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν σε 641 εκατ. ευρώ από την έναρξη του έργου έως την 31.3.2024.

