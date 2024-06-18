Τζ. Τσούνης: Οικονομικό θαύμα στην Ελλάδα - Οι ΗΠΑ την ανακάλυψαν ξανά

Για «οικονομικό θαύμα της Ελλάδας» έκανε λόγο ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνης, κατά την ομιλία του στο ATHENS RIVIERA FORUM 2024, ο οποίος σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ ξαναανακάλυψαν την Ελλάδα», η δυναμική αναγέννηση της αγοράς της φέρνει επενδύσεις αμερικανικών εταιριών και οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ.

«Η Ελλάδα βιώνει μια οικονομική μεταμόρφωση. Από μία χώρα η οποία ήταν έτοιμη να τη διώξουν από την Ευρωζώνη, στην πιο ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρώπης τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, το οποίο, όμως, δείχνει τι σημαίνει ελληνική αποφασιστικότητα, τι σημαίνει ελληνικό πνεύμα και ελληνική ανθεκτικότητα», είπε ο κ. Τσούνης και συνέχισε: «Είμαι πολύ υπερήφανος να είμαι πρέσβης εδώ, σε αυτή τη χώρα, να προωθώ τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, που είναι στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Η συνεργασία μας αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς. Είναι στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ και αυτό είναι προς όφελος και των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Οι ΗΠΑ ξαναανακάλυψαν την Ελλάδα. Πέρα από μια δυναμική αγορά και την αναγέννηση της αγοράς ακινήτων, να είμαστε ειλικρινείς, ουδείς θα ήθελε να πάει οπουδήποτε αλλού, παρά μόνο να παραμείνει σε αυτή τη χώρα».

Παρατήρησε πως αμερικανικές εταιρίες ανακάλυψαν την Ελλάδα όχι μόνο για το υπέροχο φαγητό και το κλίμα, αλλά επειδή η Ελλάδα είναι αυτό που ψάχνει κάθε εταιρία και διαθέτει εξαιρετικού επιπέδου ευφυέστατους ανθρώπους και εργατικό δυναμικό.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε πως το οικονομικό επίτευγμα στην Ελλάδα δεν συνέβη κατά τύχη, το απέδωσε στη σκληρή δουλειά της κυβέρνησης και των ανθρώπων και συνεχάρη όσους συνέβαλαν σε αυτό.

«Η Ελλάδα βγήκε από τη χειρότερη οικονομική κρίση που μπορούσε να βιώσει ποτέ και κατάφερε να βγει. Κινήθηκε πολύ γρήγορα και αυτή τη στιγμή καταγράφει 2,7% πρωτογενές πλεόνασμα.

Η δική μου χώρα βιώνει και η ίδια επίπεδα ρεκόρ στο χρηματιστήριο και στην απασχόληση, όμως δεν έχουμε το 2,7% πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας. Καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν το έχει. Είναι απίστευτο πως η Ελλάδα καταγράφει ανάπτυξη τρεις και τέσσερις φορές πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τη μεγαλύτερη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο. Μιλάω για οικονομικό θαύμα». Η σκληρή δουλειά της κυβέρνησης και των ανθρώπων είναι που μετράει. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και δεν νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν τυχαία. θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους για το επίτευγμα αυτό».

Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας, επισήμανε ότι περιτριγυρίζεται από πυλώνες αστάθειας. Μίλησε για νεογέννητες δημοκρατίες στον βορρά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προκλήσεις, είπε ότι «υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που αισθάνονται ότι μπορούν να εισβάλλουν στον γείτονα τους και να αλλάξουν τα όρια κυριαρχίας με τη βία, να υπονομεύσουν δημοκρατίες εκμεταλλευόμενες την ενέργεια, εκβιαστικά, και βλέπουμε την κρίση η οποία σοβεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή».

«Σε μια περιοχή που αποζητά τη σταθερότητα απελπισμένα, η Ελλάδα είναι ο σημαντικός εταίρος διότι δεν λειτουργεί αιφνιδιαστικά, αλλά στη βάση αρχών και αξιών και αυτό είναι κάτι που τυγχάνει εκτίμησης από όλους», είπε ο κ. Τσούνης και πρόσθεσε: «Είμαι 26 μήνες στη θέση του πρέσβη και καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα είναι σοβαρός, αξιόπιστος εταίρος. Να γιατί τυγχάνει του σεβασμού της Ουάσινγκτον».

Τάχθηκε υπέρ της ενσωμάτωσης των μεταναστών στις κοινωνίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ και απέναντι στις φωνές διαίρεσης και μίσους έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας, ευκαιρίας, ενσωμάτωσης και αποδοχής.

«Έχουμε φωνές διαίρεσης και μίσους σε όλο τον κόσμο και θέλω να στείλω ένα μήνυμα ελπίδας. Ας αφήσουμε κατά μέρος τις διαιρέσεις και τον διχασμό. Ας δούμε έναν κόσμο ελπίδας και ευκαιρίας και δυνατότητας και ευγένειας και ενσωμάτωσης. Χρειαζόμαστε περισσότερη αγάπη, κατανόηση και αποδοχή στην κοινωνία μας. Πρέπει να συνεργαστούμε. Είμαστε όλοι αδέλφια μεταξύ μας, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού» υπογράμμισε ο κ. Τσούνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.