Κοινό άρθρο Μουρεσάν - Αυτιά: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει μια ενωμένη Ευρώπη

Των Ζίγκφριντ Μουρεσάν & Γιώργου Αυτιά*

Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), δηλαδή, τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, φήμες και εικασίες για τη δομή του ήδη κυκλοφορούν. Στην Ομάδα του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα: αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι καθοριστικός για το μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να απαντά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να προσφέρει το βέλτιστο πλαίσιο για την ενίσχυση της Ευρώπης προς όφελος των πολιτών, των περιφερειών και των επιχειρήσεών της.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει πάνω απ’ όλα να αντικατοπτρίζει μια ενωμένη Ευρώπη – και όχι 27 αποσπασματικές εθνικές ατζέντες «ραμμένες» μεταξύ τους. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι μηχάνημα ανάληψης μετρητών. Γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι στην ιδέα ενός ΠΔΠ βασισμένου αποκλειστικά σε κεντρικά εθνικά σχέδια χωρίς ευρωπαϊκή προοπτική και χωρίς φιλόδοξο ρόλο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μια τέτοια προσέγγιση θα υπονόμευε τις κοινές μας προτεραιότητες. Δεν είναι η σωστή προσέγγιση.

Επιπλέον, η συγχώνευση των υπαρχόντων προγραμμάτων της ΕΕ θα ήταν απολύτως αντιπαραγωγική. Η κατάργηση πολιτικών συνοχής, γεωργίας και έρευνας προς όφελος ενός ενιαίου «ταμείου για όλα» δεν είναι μεταρρύθμιση –είναι αποδυνάμωση. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους αγρότες, τους ερευνητές και τους περιφερειακούς εταίρους να ανταγωνίζονται για τους ίδιους πόρους. Οι τομείς αυτοί επιτελούν διακριτές και ουσιαστικές αποστολές. Θα ήταν βαθιά άδικο οι αγρότες να χάσουν κονδύλια απλώς επειδή η κυβέρνησή τους δεν υλοποίησε μια τεχνική μεταρρύθμιση. Οι επενδύσεις σε κάθε τομέα πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από μεταρρυθμίσεις εντός του ίδιου του τομέα.

Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό ανθεκτικό στο μέλλον: Ευέλικτο, αποτελεσματικό και έτοιμο να ενεργήσει σε περιόδους κρίσης.

Η άμυνα πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, μαζί με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η Ομάδα του ΕΛΚ υποστηρίζει την πρόοδο προς μια πραγματική Αμυντική Ένωση, ιδιαίτερα μέσω κοινών προμηθειών και κοινών αμυντικών δυνατοτήτων. Ένα ευρώ που δαπανάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την άμυνα αποδίδει πολύ περισσότερα από ένα ευρώ που δαπανάται σε εθνικό επίπεδο.

Η ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανθεκτικότητα σε μια παγκόσμια οικονομία που αλλάζει ταχύτατα και γίνεται ολοένα πιο απαιτητική.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο να γίνει η Ευρώπη ασφαλέστερη και ισχυρότερη. Καθώς απαιτείται μια πιο φιλόδοξη κατανομή για την ασφάλεια, την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα, μια μετριοπαθής και στοχευμένη αύξηση του προϋπολογισμού είναι αναπόφευκτη.

Για αυτό πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η εισαγωγή νέων ιδίων πόρων. Φυσικά, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε νέους φόρους που θα επιβαρύνουν υπερβολικά τους πολίτες ή θα βλάψουν την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα.

Το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να είναι φιλόδοξος τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς την κλίμακα, αλλά και καινοτόμος στα εργαλεία του. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για την εσωτερική αγορά, στοχευμένου σε επενδύσεις που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της – σύμφωνα με τις προτάσεις της Έκθεσης Ντράγκι.

Τέλος, πέρα από το μέγεθος του προϋπολογισμού, απαιτούμε υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει δέσμευση για χρηστή διαχείριση, διαφάνεια και σεβασμό στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να είναι υπό όρους: με σεβασμό στο κράτος δικαίου και στις δημοκρατικές αρχές. Κάθε ευρώ πρέπει να υπηρετεί το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και όχι στενά πολιτικά παιχνίδια. Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ένα στρατηγικό εργαλείο, ικανό να ενώσει τα κράτη-μέλη γύρω από ένα ισχυρότερο, ασφαλέστερο και πιο ανταγωνιστικό κοινό μέλλον.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι απλώς θέμα αριθμών. Είναι θέμα επιλογών. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν την Ευρώπη του αύριο – και για τις επόμενες δεκαετίες. Η Ομάδα του ΕΛΚ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας.

* Ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν είναι αντιπρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ και υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό και τις διαρθρωτικές πολιτικές.

* Ο Γιώργος Αυτιάς είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ και μέλος στις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

