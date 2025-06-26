Θεοδωρικάκος: Aναστέλλονται τα πρόστιμα για τα ασανσέρ - Ανοίγει τον Ιούλιο η πλατφόρμα απογραφής ανελκυστήρων

Ανοίγει τον Ιούλιο η πλατφόρμα απογραφής ανελκυστήρων ώστε ως το τέλος Νοεμβρίου το ελληνικό κράτος να έχει για πρώτη φορά συνολική εικόνα καταγραφής και πιστοποίησης, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews. «Η απαίτηση να πιστοποιηθούν τα ασανσέρ παραμένει πάνω στο τραπέζι. Απλώς αποσύρουμε τα πρόστιμα, για όσους δεν το έχουν κάνει αυτό μέχρι τις 30 Ιουνίου», τόνισε.

Μέχρι τώρα η διαδικασία απογραφής ήταν μία «κατακερματισμένη διαδικασία στους Δήμους, με διαφορετικά συστήματα και καθεστώς που δεν δούλευε κι επομένως δεν θα μπορούσε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30 Ιουνίου και να επιβληθούν πρόστιμα σε αυτή την βάση», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Για να είναι ασφαλές ασανσέρ πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση της ποιότητάς του. Αυτό το κάνουν συγκεκριμένες εταιρείες που είναι διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Όμως αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πήραμε λοιπόν μια απλή απόφαση, η οποία για να υλοποιηθεί θα χρειαστεί τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Ανοίγουμε μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου την ψηφιακή πλατφόρμα με προθεσμία υποβολής ως τις 30 Νοεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι δυνατόν 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση να μην υπάρχει αρχείο απογραφής, δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας αλλά ασφαλείας των πολιτών», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Μέχρι τα μέσα Ιουλίου οι λεπτομέρειες θα έχουν καθοριστεί στη Βουλή

Οι σχετικές ρυθμίσεις θα ψηφιστούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου στο Κοινοβούλιο σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι εξαιρετικά συναφές γιατί αφορά την πολιτική ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

«Είναι η πρώτη φορά που νομοθετείται κάτι τέτοιο και ο στόχος μας είναι το made in Greece για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ελληνική οικονομία, να είναι σήμα κατατεθέν ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας, γιατί αυτό ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών μας και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και ασφαλώς ενισχύει και το αίσθημα ασφαλείας», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Στην πλατφόρμα καλούνται τόσο διαχειριστές πολυκατοικιών και ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και οι υπεύθυνοι για τα δημόσια κτίρια.

«Δεν φαντάζομαι ότι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι του παίρνει κανείς την ιδέα. Αν έχουμε την ίδια γνώμη προφανώς θα δούμε τι θα μας πει στη Βουλή», ανέφερε ο Υπουργός συμπληρώνοντας ότι «δεν είναι κακό να συγκλίνουν αντιλήψεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης».

Επεσήμανε επίσης ότι το ζήτημα έιναι και «υποχρέωση» της Ελλάδας για το έκτο αίτημα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Να μην υπάρξει πρόβλημα στους αγρότες

Ερωτηθείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι απαιτείται μελέτη της δικογραφίας για όποια πολιτικά πρόσωπα αναφέρεται. «Το ότι αναφέρεται ένα όνομα σε δικογραφία δεν σημαίνει ενοχή», επεσήμανε προσθέτοντας ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να υπάρξει πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης. «Το σλόγκαν μου είναι διαφάνεια παντού για τους πάντες και τα πάντα» και είναι πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπάγει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πλήρη εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στην ΑΑΔΕ ως προς την ικανότητα των χρηματοδοτήσεων για να μην υπάρξει πρόβλημα με τους αγρότες».

Μεταποίηση: Δυνατότητα για ενισχύσεις και φοροαπαλλαγές

Η μεταποίηση, το πρώτο αναπτυξιακό καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόμου «βγαίνει στον αέρα» και δίνει δυνατότητα 150 εκατομμυρίων σε ενισχύσεις και φοροαπαλλαγές σε εταιρείες που θα καταθέσουν αιτήματα για βασικά επενδυτικά σχέδια, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Αν συνεχιζόταν αυτή η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες για όλες τις οικονομίες, αλλά προφανώς και για τη δική μας, θα ήταν μόνο αρνητικές. Γι αυτό η βιομηχανία είναι ανάγκη να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και να αντιμετωπιστούν και τα μεγάλα της προβλήματα, τα οποία σχετίζονται ιδιαιτέρως με το ενεργειακό κόστος», είπε κλείνοντας ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

