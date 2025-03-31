Έτσι διορθώνετε τα λάθη στο κτηματολόγιο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Υπό την πίεση του χρόνου προκειμένου να είμαστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις μας έναντι των Βρυξελλών, η διαδικασία της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο (συνεχίζεται μόνο για 3 περιοχές της επικράτειας, την Κρήτη, την Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία) έγινε κάπως βιαστικά.

Αποτέλεσμα; Να υπάρχουν, όπως αναφέρουν στο skai.gr μηχανικοί και τοπογράφοι, πάρα πολλά λάθη τα οποία χρήζουν άμεσης διόρθωσής, ειδάλλως μπορεί να οδηγήσουν αυτούς που τα έκαναν σε μεγάλες – και δικαστικές – περιπέτειες.



Τη συνολική εικόνα «μουτζουρώνει» ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι τα υποθηκοφυλακεία όλης της επικράτειας είναι πλέον παρελθόν και όλες οι εκκρεμότητες τους ακόμη και 15ετίας – ων ουκ έστι αριθμός – πέρασαν αυτομάτως στο Κτηματολόγιο. Εκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν και πρέπει να λυθούν και εξωδικαστικά ώστε να μην επιβαρυνθεί ή ήδη «φρακαρισμένη» κατάσταση στις δικαστικές αίθουσες.



Μεγάλο βάρος αυτού του έργου καλείται να αναλάβει η πλατφόρμα metavoles.ktimatologio.gr, η οποία θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων ημερών.



Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν τίτλους ιδιοκτησίας – να παρακάμψουν τη δικαστική οδό – και μέσω της πλατφόρμας και με μια απλή διαδικασία να καταθέσουν ηλεκτρονικά τον τίτλο, να γίνει η διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο κτηματολόγιο αποφεύγοντας έτσι τη διαμάχη με το Δημόσιο για την κυριότητα του ακινήτου.

Η διαδικασία θα είναι πολύ απλή σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπαίνοντας θα βλέπουν την εικόνα της περιουσίας τους όπως αποτυπώνεται με βάση τα έως τότε δεδομένα και θα προχωρούν στη διόρθωση. Θα χρειάζεται μόνο η υποβολή του Ε9 και του τίτλου ιδιοκτησίας ή κάποιου νομιμοποιητικού εγγράφου όπως για παράδειγμα η αποδοχή κληρονομιάς ή μια δικαστική απόφαση χρησικτησίας κι ένα τοπογραφικό διάγραμμα σε συνεργασία με τον μηχανικό τους.



Η πλατφόρμα θα βοηθήσει πάρα πολύ και σε πιο δύσκολες υποθέσεις, που δε χρειάζεται δηλαδή μια διόρθωση ενός πρόδηλου λάθους – μια λάθος εγγραφή στο συμβόλαιο κτήσης λόγου χάρη – αλλά εμπλέκονται περισσότερα του ενός πρόσωπα και αφορούν τα όρια ακινήτων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των γειτόνων του, η μεταβολή της δήλωσης θα γίνεται αυτόματα στο σύστημα μέσω της αίτησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, τον ρόλο του «κριτή» θα αναλαμβάνει πιστοποιημένος μηχανικός ο οποίος θα αποφασίζει τίνος είναι τι με βάση τους διαθέσιμους τίτλους.



Η μη διόρθωση αυτών των λαθών μπλοκάρει την έκδοση οικοδομικών αδειών ή ακόμη και τη μεταβίβαση του ακινήτου. Μπορεί όμως να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια ιδιοκτησιακού δικαιώματος, το οποίο ανακτάται μόνο μετά από δικαστική απόφαση.



Την πλατφόρμα θα μπορούν να αξιοποιήσουν και οι κάτοικοι της Κρήτης, της Θεσπρωτίας και της Κέρκυρας για τους οποίους η κτηματογράφηση παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Μαϊού.





