ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,3% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ' τρίμηνο του 2024

Αύξηση 7,3% καταγράφηκε στο διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το γ' τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 40,50 δισ. ευρώ σε 43,46 δισ. ευρώ, καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,9%, από 40,7 δισ. ευρώ σε 43,1 δισ. ευρώ. Ενώ, το ποσοστό αποταμίευσης που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 0,8% το γ' τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με -0,5% το γ' τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το γ' τρίμηνο του 2024 οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 4,4 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 20,2% σε σύγκριση με 20,6% το γ' τρίμηνο του 2023.

Κατά το γ' τρίμηνο του 2024 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 3,61 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 4,30 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το γ' τρίμηνο του 2023. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ύψους 1,50 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,31 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων ύψους 3,3 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2023 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 1,4 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 2,11 δισ. ευρώ, ενώ το γ' τρίμηνο του 2023 η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 2,99 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

