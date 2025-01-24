Νέα σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των υλικών κατασκευής νέων κατοικιών τον Δεκέμβριο του 2024, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2023 με το 2022.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2024 δεν παρουσίασε μεταβολή.

Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2023 ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 5,6%, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι τιμές στα τούβλα (9,7%), στα θερμαντικά σώματα (9,3%), στους πλαστικούς σωλήνες (9,3%), στους χάλκινους αγωγούς (9,1%), ενώ ακολούθησαν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας με 7,6%.

Αύξηση 2,8% παρουσίασε και ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄ τριμήνου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2023 με το 2022.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,7%. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2023 σημειώθηκε επίσης αύξηση 0,7%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 - Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 - Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 4,0% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Τέλος, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄τριμήνου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄τριμήνου 2023, παρουσίασε αύξηση 3,6%, έναντι αύξησης 4,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2023 με το 2022.

Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 3,6%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 5,4% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 2,1%. Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,8%. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2023 σημειώθηκε επίσης αύξηση 0,8%.

Πιο αναλυτικά, η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,8%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,9% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,7%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 - Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 - Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 3,7%, έναντι αύξησης 6,2% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.



