Καθοριστικές οι εξελίξεις στη σύγκρουση Ιράν–Ισραήλ τις επόμενες τρεις έως πέντε ημέρες για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, προειδοποιεί ο ιστορικός της ενέργειας Ντάνιελ Γέργκιν, παρότι οι προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν μέχρι στιγμής διαταραχθεί, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις την Τετάρτη, καθώς ο αεροπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μακροχρόνιων εχθρών εισήλθε στην έκτη ημέρα του, παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης, αμέσως μετά την πρόωρη αποχώρησή του από τη σύνοδο της G7 λόγω της κλιμακούμενης κρίσης.

«Φαίνεται πως φτάσαμε στο αποκορύφωμα μιας σύγκρουσης που διαρκεί 46 χρόνια», δήλωσε ο Γέργκιν, βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας του βιβλίου The Prize και αντιπρόεδρος της S&P Global, στο περιθώριο του συνεδρίου Energy Asia. Η αναφορά του σχετίζεται με την ιρανική κρίση ομήρων του 1979, η οποία σηματοδότησε την έναρξη των εχθροπραξιών.

«Η κυβέρνηση Τραμπ στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα. Η αποχώρηση του προέδρου από την G7 είναι από μόνη της μια ισχυρή ένδειξη. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου κατάσταση», σημείωσε.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή, μετά την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, και παραμένουν ασταθείς, παρά την απουσία διακοπής στις προμήθειες ενέργειας από την περιοχή.

Ο Γέργκιν αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων.

«Το ερώτημα πλέον είναι ποιος θα εκπροσωπήσει το Ιράν σε μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση. Φαίνεται ότι τα εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων στην Τεχεράνη έχουν υποστεί σοβαρή αποδιοργάνωση», τόνισε.

«Οι βόμβες τύπου bunker buster είναι ένα βάρος που πέφτει βαρύ πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε με νόημα.

Το Ιράν έχει απειλήσει με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ —του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν— από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

«Αν τα Στενά αποκλειστούν, αυτό θα έχει άμεση αντανάκλαση στις τιμές του πετρελαίου», σημείωσε ο Γέργκιν.

«Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι το Αμερικανικό Ναυτικό προετοιμάζεται για αυτό το σενάριο επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Δεν είναι πιθανό να παραμείνουν αποκλεισμένα για πολύ και το κόστος για εκείνους που θα επιχειρήσουν κάτι τέτοιο θα είναι ιδιαίτερα υψηλό»

