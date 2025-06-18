«Σβήνει» χρέη άνω των 10 δισ. ευρώ ο e-ΕΦΚΑ – Ποιους αφορά

Του Βαγγέλη Δουράκη

Διαγραφή χρεών τα οποία ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ σχεδιάζει ο e-ΕΦΚΑ, ενώ την ίδια ώρα «τρέχει» τις απαραίτητες διαδικασίες για την «εμπλοκή» εξωτερικών συνεργατών στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η στρατηγική που ακολουθούσε μέχρι σήμερα για να συγκεντρώνει το ποσά που του χρωστούσαν ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες διαφοροποιείται, δεδομένου ότι ο Φορέας βάζει πια και τις εισπρακτικές στο «παιχνίδι».

Ο e-ΕΦΚΑ περνά σε φάση ριζικής αναδιάρθρωσης της στρατηγικής του για την είσπραξη οφειλών, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέσα στο επόμενο δίμηνο θα προχωρήσει στη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της είσπραξης σε ιδιωτικές εισπρακτικές εταιρείες.

Πως θα εμπλακούν ιδιώτες στην είσπραξη χρεών

Η είσπραξη των οφειλών όπως και η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Εντούτοις, οι ιδιώτες θα υποστηρίζουν με την εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων, την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης των οφειλετών, την ανάλυση καθυστερήσεων και τον σχεδιασμό εισπρακτικών στρατηγικών. Επί της ουσίας οι ιδιώτες θα λειτουργούν ως ένα εργαλείο υποστήριξης και επιτάχυνσης της διαδικασίας, χωρίς ανάμειξη στο τελικό στάδιο είσπραξης.

Ο ρόλος τους θα επικεντρωθεί σε:

Ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Προτάσεις ρύθμισης ώστε να αποφευχθούν αναγκαστικά μέτρα από το ΚΕΑΟ.

Υποβολή στρατηγικών προτάσεων για τη βελτίωση των εισπράξεων.

Με αυτό τον τρόπο η αποπληρωμή των οφειλών θα γίνεται πλέον βάσει εξατομικευμένων κριτηρίων, ανάλογα με το προφίλ του κάθε οφειλέτη. Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ήδη υψηλό, με δεκάδες εταιρείες να προετοιμάζονται, γεγονός που προμηνύει «μάχη» για την ανάληψη του έργου.

Όπως διαμηνύουν στελέχη του e-ΕΦΚΑ, ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η ενίσχυση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών ώστε να ενισχυθούν η βιωσιμότητα και η ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Ποια χρέη σχεδιάζει να «σβήσει» ο e-ΕΦΚΑ

Από την άλλη, ο Φορέας ετοιμάζεται να «σβήσει» χρέη της τάξης των 10,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου οφειλών και χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτο είσπραξης. Τα χρέη αυτά προέρχονται κυρίως από πτωχευμένες επιχειρήσεις, ανενεργούς εργοδότες και ασφαλισμένους που έχουν αποβιώσει χωρίς νόμιμους διαδόχους και θεωρείται πως είναι αδύνατο να εισπραχθούν.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, το συνολικό χρέος προς το ασφαλιστικό ταμείο ανέρχεται πλέον στα 49,7 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, από τις ρυθμίσεις χρεών που έχουν συμφωνηθεί, σχεδόν οι μισές έχουν «καταρρεύσει», ενώ τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης αποδίδουν περιορισμένα. Τα στοιχεία δείχνουν πάντως ότι οι πραγματικές εισπράξεις βασίζονται σε ενεργές ρυθμίσεις και όχι σε πλειστηριασμούς ή κατασχέσεις.

Το 88% των οφειλετών χρωστά ποσά έως 30.000 ευρώ, αλλά σχεδόν το 24% του συνολικού χρέους συγκεντρώνεται σε μόλις 2.819 μεγαλοοφειλέτες.

Όπως προαναφέρθηκε τα χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ προσεγγίζουν αυτή την στιγμή τα 50 δισ., εκ των οποίων περίπου τα 32 δισ. ευρώ είναι κύριες οφειλές, ενώ τα υπόλοιπα προσαυξήσεις.



