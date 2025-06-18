Χρηματιστήριο- ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν και ενδεχόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 299,29 μονάδων (–0,70%), στις 42.215,80 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 180,12 μονάδων (–0,91%), στις 19.521,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 50,39 μονάδων (–0,84%), στις 5.982,72 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

