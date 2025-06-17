Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, καθώς η σύγκρουση Ιράν- Ισραήλ μαίνεται χωρίς ορατό τέλος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου τύπου μπρεντ διαπραγματεύονται στα 76,86 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,96%.

Ενώ δεν υπήρξε αξιοσημείωτη διακοπή στις ροές πετρελαίου, το Ιράν ανέστειλε εν μέρει την παραγωγή φυσικού αερίου στο πεδίο South Pars που μοιράζεται με το Κατάρ μετά από ισραηλινό χτύπημα που προκάλεσε πυρκαγιά εκεί το Σάββατο, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Το Ισραήλ έπληξε επίσης, την αποθήκη πετρελαίου Shahran στο Ιράν.

Γεωπολιτικός κίνδυνος

Η συνεχιζόμενη ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν επανέφερε τον γεωπολιτικό κίνδυνο στις αγορές πετρελαίου που ήδη γνώριζαν τη στενή ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, δήλωσε ο Phil Flynn, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group.

«Αυτό δεν είναι ένα one-and-done- είναι πιθανώς πολύ περισσότερο παρόμοιο με τη Ρωσία και την Ουκρανία», επεσήμανε ο Flynn.

«Η αγορά ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό για την αναστάτωση μέσω του Στενού του Ορμούζ, αλλά ο κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός», δήλωσε ο αναλυτής της Saxo Bank Ole Hansen.

Προς το παρόν δεν υφίσταται σενάριο για κλείσιμο της πλωτής οδού, δεδομένου ότι το Ιράν θα έχανε έσοδα και οι ΗΠΑ επιθυμούν χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και χαμηλότερο πληθωρισμό, πρόσθεσε ο Hansen.

Παρά το ενδεχόμενο διαταραχής, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προμήθειες πετρελαίου παραμένουν άφθονες εν μέσω προσδοκιών για χαμηλότερη ζήτηση.

Στη μηνιαία έκθεση για το πετρέλαιο την Τρίτη, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά 20.000 βαρέλια την ημέρα από την πρόβλεψη του περασμένου μήνα και αύξησε την εκτίμηση για την προσφορά κατά 200.000 βαρέλια ημερησίως σε 1,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Πηγή: skai.gr

