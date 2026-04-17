Κρέας και αυγά από την Ελλάδα θα προμηθεύεται η Σιγκαπούρη

Στο πλαίσιο των αιτήσεων εξαγωγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Σιγκαπούρη ενέκρινε την Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Λετονία ως νέες πηγές εισαγωγής κρέατος και αυγών.

Η κίνηση αυτή ανέβασε τον συνολικό αριθμό των εγκεκριμένων χωρών της ΕΕ σε 18, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη από την Υπηρεσία Τροφίμων της Σιγκαπούρης (SFA), την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σιγκαπούρη και το Εθνικό Συμβούλιο Πάρκων της Σιγκαπούρης.

Οι εγκρίσεις συνοδεύτηκαν από μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ της Σιγκαπούρης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για τις ζωονόσους, συμπεριλαμβανομένης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, της γρίπης των πτηνών και του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με το xinhuanet.

Σε περίπτωση εκδήλωσης των προαναφερθεισών ασθενειών στην ΕΕ, η Σιγκαπούρη θα αναγνωρίζει και θα εφαρμόζει τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ΕΕ θα συνεχίσει να διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων για τις εξαγωγές προϊόντων κρέατος και αυγών προς τη Σιγκαπούρη.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να επιτρέψουν την προμήθεια πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων κρέατος και αυγών από οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ έχει εγκριθεί από τη Σιγκαπούρη, τροποποιώντας τις ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες τα ζώα και τα παράγωγά τους πρέπει να έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στο ίδιο κράτος μέλος της ΕΕ.

«Αυτό θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Σιγκαπούρης να διαφοροποιήσει τις πηγές εισαγωγών της έναντι των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και θα εξασφαλίσει αξιόπιστη προμήθεια ασφαλών τροφίμων για τη Σιγκαπούρη, κάτι που είναι κρίσιμο, καθώς εισάγει το 90% των τροφίμων της», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της SFA για την επισιτιστική ασφάλεια, Abdul Jalil Abdul Kader.

