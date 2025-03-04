Κρατάει γερά ο χρυσός εν μέσω φόβων για γενικευμένο εμπορικό πόλεμο

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού σήμερα, Τρίτη, στον απόηχο των φόβων για παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από Καναδά και Μεξικό, μαζί με τον διπλασιασμό των δασμών στα αγαθά από την Κίνα.

Ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,2%, στα 2.898,25 δολάρια/ουγγιά, μετά από άνοδο σχεδόν 1% τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν άνοδο 0,2% στα 2.907,90 δολάρια.

«Η σαφής επιδείνωση των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων και το ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ λόγω των φόβων για ξαφνική επιβράδυνση της ανάπτυξης των ΗΠΑ έδωσαν στην αγορά χρυσού μια σταθερή ώθηση μέσα σε μια νύχτα» δήλωσε αναλυτής.

«Οι αγορές θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές του χρυσού στα $2.700, πριν συνεχιστεί η κύρια ανοδική τάση».

Η Κίνα απάντησε αμέσως στους δασμούς του Τραμπ, με πρόσθετους δασμούς 10%-15% σε ορισμένες εισαγωγές από τις ΗΠΑ από τις 10 Μαρτίου και μια σειρά νέων εξαγωγικών περιορισμών για καθορισμένες οντότητες των ΗΠΑ.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είπε ότι η Οτάβα θα απαντήσει με άμεσους δασμούς 25% σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δασμοί του Τραμπ θεωρούνται ευρέως ως πληθωριστικοί και έχουν οδηγήσει σε αυξημένη ροή στον χρυσό, με κέρδη άνω του 10% μέχρι στιγμής φέτος.

Ωστόσο, ο υψηλότερος πληθωρισμός στις ΗΠΑ μπορεί να αναγκάσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει την ελκυστικότητα του χρυσού.

