“Κόβει” τις εκτιμήσεις της για τις πωλήσεις η PepsiCo

Τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη στο σύνολο του έτους μείωσε η διοίκηση της PepsiCo, καθώς ο όγκος των πωλήσεων για τα αναψυκτικά και τα σνακς συνέχισε να υποχωρεί.

Η οργανική ανάπτυξη για το σύνολο του έτους αναμένεται να καταγράψει χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, έναντι προηγούμενου στόχου της PepsiCo για αύξηση 4%, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της εταιρείας.

Οι όγκοι στις περισσότερες δραστηριότητες υποχώρησαν στο γ’ τρίμηνο, κάτι που οδήγησε σε άνοδο της οργανικής ανάπτυξης κατά μόλις 1,3%, με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά 5% στα 2,31 δολ., σε σταθερή συναλλαγματική βάση, σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Η PepsiCo, η οποία παράγει τα πατατάκια Lay’s και το τσάι Lipton, βρίσκεται υπό πίεση καθώς οι υψηλότερες τιμές σε όλο το φάσμα της οικονομίας έχουν αναγκάσει τους καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους, ή να στραφούν σε φθηνότερες επιλογές ή σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα περιοριστεί, ωστόσο τους καταναλωτές θα συνεχίσουν να τους απασχολούν οι τιμές των προϊόντων.

Η παραγωγός των Pepsi πάντως προβλέπει ότι τα κέρδη θα σημειώσουν αύξηση τουλάχιστον 8% το 2024, σε σταθερή συναλλαγματική βάση, όπως δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Ramón Laguarta.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.