Κουρέτας: Το σχέδιο για μια ανθεκτική και καλά προετοιμασμένη Θεσσαλία

Τα αντιπλημμυρικά έργα που κατασκευάζει η Περιφέρεια για να δημιουργήσει μία «ανθεκτική Θεσσαλία», η στήριξη της δημόσιας υγείας και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, η ενίσχυση της αγροδιατροφής και η σύνδεσή της με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς και η κατασκευή αθλητικών κέντρων σε περιοχές που τα έχουν ανάγκη, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της περιφερειακής Αρχής, όπως παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Στον απολογισμό του πρώτου χρόνου της θητείας του και την παρουσίαση του οράματος του για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας έκανε εκτενή αναφορά στα έργα ύψους 117 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel. Τα υλοποιηθέντα έργα μετά τον Daniel, σε 432 σημεία παρέμβασης σε όλη τη Θεσσαλία, ανέρχονται σε 75 εκατ. ευρώ ενώ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2024 τα έργα προς υλοποίηση ανέρχονται σε 42 εκατ. ευρώ. ​

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις των επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, ο περιφερειάρχης έδωσε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το 70% περίπου, των αιτούντων, έχει ήδη λάβει τις επιχορηγήσεις. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 43.447 αιτήσεις, εκ των οποίων οι αιτήσεις με διαπιστωμένες ζημιές ανέρχονται σε 28.830. Εξ αυτών, οι ​ 19.365 έχουν λάβει ήδη την επιχορήγηση.

Πολιτική Προστασία

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε το πρώτο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΣΥΠΠ), το οποίο δημιουργήθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας στη Λάρισα. Το ΚΕΣΥΠΠ λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων, με στόχο την έγκαιρη πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, το ΚΕΣΥΠΠ αξιοποιεί ένα υπερσύγχρονο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Δεδομένων (GIS), το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων και φυσικών φαινομένων σε πραγματικό χρόνο. Το δίκτυο περιλαμβάνει 50 μετεωρολογικούς σταθμούς σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, 7 σταθμούς μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, 14 σημεία μέτρησης της στάθμης των ποταμών και πάνω από 70 κάμερες σε ευαίσθητες περιοχές της Περιφέρειας. Μέσω αυτής της υποδομής επιτυγχάνεται η έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών για επικίνδυνα φαινόμενα.

Τονίστηκε ακόμη η σημασία της συμμετοχής των εθελοντών στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Η Περιφέρεια έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασιών με εθελοντικές ομάδες, αερολέσχες και ραδιοερασιτέχνες, ενισχύοντας τις δυνατότητες άμεσης κινητοποίησης σε περιπτώσεις πυρκαγιών και άλλων έκτακτων αναγκών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ φέτος καταγράφηκαν περισσότερες πυρκαγιές σε σχέση με πέρυσι, καμία δεν διήρκεσε περισσότερο από 1,5 ώρα (πλην μιας), γεγονός που οφείλεται στον καλύτερο συντονισμό και τη συνέργεια που έχει επιτευχθεί με την Πυροσβεστική Διοίκηση από τότε που ολοκληρώθηκε το σχέδιο μετεγκατάστασής της στο κτίριο της Περιφέρειας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των πολιτών της, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και καλλιεργώντας συνεργασίες με φορείς και εθελοντικές ομάδες. Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αυτό που θα ήθελα να αφήσω είναι η σφραγίδα της ανθεκτικότητας. Δηλαδή να μπορέσουμε να χτίσουμε όχι μόνο υποδομές αντιπλημμυρικών έργων, αλλά όλη την κουλτούρα της ανθεκτικότητας», υπογράμμισε ο κ. Κουρέτας.

Ερωτηθείς για τις αντοχές της Θεσσαλίας σε έντονα καιρικά φαινόμενα, σημείωσε πως «η αίσθηση της θωράκισης της Θεσσαλίας θα ενισχυθεί εκτός από τα αντιπλημμυρικά έργα που κατασκευάζει η Περιφέρεια (με καθαρισμούς ποταμών, ρεμάτων κ.λπ.) και με τα έργα ορεινής υδρονομίας -αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2026- ενώ σχεδιάζεται και η δημιουργία δομημένων πλημμυρικών ζωνών κατά μήκος των ποταμών.

Επιπλέον, επισημάνθηκε η συμβολή της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση επιζωοτιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χαρτογράφηση της εξάπλωσης της πανώλης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, η Περιφέρεια συνέβαλε στην οριοθέτηση των ζωνών επιτήρησης και στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Θεσσαλίας.

Οι προτεραιότητες για το 2025

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας μίλησε και για τα έργα και τις δράσεις που προγραμματίζονται το 2025, σε υποδομές αλλά και στις βασικές προτεραιότητες της περιφερειακής Αρχής που είναι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας, η στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με πιο χαρακτηριστικό το πρόγραμμα πρώην ΤΕΒΑ, η Aγροδιατροφή, ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός.

«Η προτεραιότητά μας είναι κυρίως η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τα Κέντρα Υγείας. Πρόσφατα ανακοινώσαμε έργα 40 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, εξοπλίζοντας τις κλινικές με τεχνολογικά μηχανήματα που δεν έχουν άλλα νοσοκομεία της χώρας, συνολικής αξίας 3,8 εκατ. ευρώ για το 2025. Για το 2025 τα κονδύλια που θα αφιερώσουμε στις κοινωνικές δομές και δράσεις ανέρχονται σε 3,5 εκατομμύρια και στη στήριξη της δημόσιας υγείας στα 11,3 εκατομμύρια» σημείωσε ο κ. Κουρέτας.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη της τοπικής οικονομίας μέσω της προώθησης των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ της Θεσσαλίας με στόχο να πιστοποιηθούν 15 νέα προϊόντα. Τα προϊόντα συνδέονται άμεσα με την ιστορία και την παράδοση της περιοχής, ενώ ορισμένα από αυτά, όπως τα Μήλα Αγιάς, τα Ακτινίδια Δέλτα Πηνειού, το Αχλάδι Κρυστάλλι Τυρνάβου και τα Κάστανα Μελιβοίας, Αμπελακίων και Ζαγοράς, αποτελούν βασικά εξαγώγιμα αγαθά της Θεσσαλίας. Από τις 16/1/25 και για 3 ημέρες, η Περιφέρεια εκθέτει στο Μετρό στο Σύνταγμα τα προϊόντα αυτά, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της προβολής.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει δυναμικά της πολιτιστικές δράσεις με περισσότερες από 400 εκδηλώσεις πολλές από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν για πρώτη φορά, ενισχύοντας τοπικούς φορείς καλλιτέχνες και συλλόγους, ενώ καθιέρωσε θεσμούς που αναδεικνύουν την ταυτότητα κάθε περιοχής, όπως είναι «Οι μέρες Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο», ο Διεθνής Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Τ. Τλούπα" στη Λάρισα, τα Τσιτσάνεια στα Τρίκαλα, το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου κάτω των 30 ετών, κ.ά.

Στον τουρισμό δημιουργήθηκε η νέα ταυτότητα της Θεσσαλίας και σε σύντομο διάστημα και η νέα ιστοσελίδα, ενώ οι επενδύσεις που προγραμματίζονται θα αφήσουν έντονο το αποτύπωμά τους από τη νέα χρονιά. Επίσης, αναμένεται η έκδοση τουριστικού προγράμματος για το παραλιακό μέτωπο Μαγνησίας, ύψους 300.000 ευρώ. ​

Εκτός των έργων υποδομής, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στην οδική ασφάλεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την υπογραφή συμβάσεων εντός του 2024 ύψους 12,4 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κάθετη σήμανση, διαγραμμίσεις οδικών αξόνων και ασφαλτοστρώσεις, ενισχύοντας το δίκτυο οδικής ασφάλειας της περιοχής.

Η Περιφέρεια ποντάρει στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για προγράμματα 30 εκατ. ευρώ που «τρέχουν» μέσα από το πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε ακόμη στα νέα έργα που έχουν προγραμματιστεί για το 2025, τα οποία περιλαμβάνουν: την κατασκευή κλειστών κολυμβητηρίων και γυμναστηρίων σε περιοχές της Θεσσαλίας, την ανέγερση νέων αστυνομικών και πυροσβεστικών κτιρίων, νέου γηροκομείου Λάρισας καθώς και τη βελτίωση των νοσοκομειακών υποδομών. Οι νέες επενδύσεις που ξεπερνούν τα 35 εκατ. ευρώ στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ενίσχυση της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας σε όλη την Περιφέρεια.

Ερωτηθείς τέλος για την παρακαταθήκη που θέλει να αφήσει στη Θεσσαλία, ο Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε ότι θέλει να λύσει «οριστικά το πρόβλημα της λειψυδρίας, να αποκτήσει ταυτότητα η Θεσσαλία στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, αλλά κυρίως να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στο μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης».

Τέλος, ο κ. Κουρέτας, αναφέρθηκε στο σχέδιο εξέλιξης και εκσυγχρόνισης των μεγάλων πόλεων της Περιφέρειας, σε πιο βιώσιμες και φιλικές προς τον πολίτη και τον επισκέπτη.

Παρούσες, στη συνέντευξη Τύπου, ήταν η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, Μαρία Γαλλιού και η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χριστούλα Ντιντή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.