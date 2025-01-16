Το Bitcoin κινήθηκε κοντά στα 100.000 δολάρια, αφού σημείωσε το μεγαλύτερο κέρδος του νέου έτους με καθησυχαστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που ανύψωσαν τις παγκόσμιες αγορές αναζωογονώντας τα στοιχήματα για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων της Federal Reserve.

Το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο υποχώρησε γύρω στο εξαψήφιο επίπεδο από τις 6 το πρωί της Πέμπτης στο Λονδίνο, σημειώνοντας άλμα άνω του 3% που πυροδοτήθηκε από τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας μια ημέρα νωρίτερα. Κρυπτονομίσματα όπως το Ether και το XRP εδραίωσαν πιο σκληρά ράλι.

Η έκθεση που επισημαίνει το πάγωμα των βασικών τιμών καταναλωτή αναζωπύρωσε τα στοιχήματα για νέα μείωση των επιτοκίων της Fed μέχρι τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις μετοχές και τα ομόλογα. Τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται τώρα στην αστραπιαία πολιτική που αναμένεται στον απόηχο της ορκωμοσίας του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως μέτρων για την ενίσχυση του τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Οι επενδυτές σταθμίζουν τον κίνδυνο των πληθωριστικών δασμών και των πολιτικών μετανάστευσης έναντι της υπόσχεσης του Τραμπ να κάνει τις ΗΠΑ το παγκόσμιο σπίτι των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ο Ρεπουμπλικανός υποστήριξε, επίσης, την ιδέα δημιουργίας ενός εθνικού αποθέματος Bitcoin.

Ένα βασικό ερώτημα είναι εάν η πρόοδος κατά 50% στο Bitcoin που προκλήθηκε από την εκλογική νίκη του Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου -το Bitcoin έφτασε το ρεκόρ των $108.316 τον περασμένο μήνα- θα ανοίξει τον δρόμο σε αναμενόμενα καλά νέα για την απόδοση κέρδους, όταν αυτός αναλάβει πραγματικά την εξουσία.

Στην αγορά των επιλογών Bitcoin, το μοτίβο των πρόσφατων συναλλαγών «αντανακλά μια αγορά που δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευτεί πλήρως» στην πιο πρόσφατη άνοδο, δήλωσε ο Sean McNulty, επικεφαλής των παραγώγων APAC στον πάροχο ρευστότητας FalconX. «Η ορκωμοσία του Τραμπ έχει τη δυνατότητα να απογοητεύσει την αγορά», είπε.

Ο Cosmo Jiang, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Pantera Capital, δήλωσε ότι «καταλαβαίνουμε ότι ο Τραμπ έχει έναν μεγάλο αριθμό εκτελεστικών εντολών έτοιμα να εκδοθούν αμέσως μετά τα εγκαίνια την επόμενη εβδομάδα, μερικά από τα οποία είναι ειδικά θετικά για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Βραχυπρόθεσμα θα μπορούσαμε να δούμε κάποιες ειδήσεις που πουλάνε, αλλά όσοι το κάνουν χάνουν το δάσος για τα δέντρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.