Πάνω από 36 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν συνολικά το 2024 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Fraport Greece, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,4% σε σύγκριση με το 2023, διακινώντας περίπου 2,1 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, o αριθμός των εσωτερικών πτήσεων σημείωσε αύξηση 4,7% (86.026), αυτός των διεθνών πτήσεων σημείωσε αντίστοιχη αύξηση 4,2% (190.315), ενώ συνολικά (εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις) η αύξηση έφτασε το 4,4%.

Ξεχωριστό επίσης στοιχείο είναι πως το 2016 (έτος ολοκλήρωσης του διαγωνισμού παραχώρησης), τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια εξυπηρέτησαν συνολικά 25.008.965 επιβάτες, ενώ το 2024 ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 36.026.347 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση κατά 44,1% ή 11.017.382 περισσότερους επιβάτες, συγκριτικά με το έτος πριν την παραχώρηση. Χαρακτηριστικό είναι ακόμα, πως το διάστημα 2017-2024, πάνω από 212,5 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των 14 αεροδρομίων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή της εταιρείας στη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Εντυπωσιακή αύξηση και τον Δεκέμβριο -805.056 επιβάτες

Εντυπωσιακή αύξηση στην επιβατική κίνηση καταγράφεται και τον μήνα Δεκέμβριο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια με τον συνολικό αριθμό να φθάνει τους 805.056 επιβάτες. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε ενίσχυση 6,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αυξητική πορεία που καταγράφει η ροή των επιβατών, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.

Η ανοδική πορεία της κίνησης τον Δεκέμβριο αποτελεί σημαντικό δείκτη του θετικού κλίματος που επικράτησε ολόκληρο το 2024 και απόδειξη τoυ στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, η οποία εστιάζει στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, την αναβάθμιση των υποδομών και την προώθηση της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

Επενδύσεις στις υποδομές

Στην κατεύθυνση της στήριξης και της ενίσχυσης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, η Fraport Greece επενδύει σταθερά στις υποδομές των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, διαθέτοντας ετησίως ποσά που αγγίζουν τα 50 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους.

Επιπρόσθετα, για την αναμόρφωση και ανακατασκευή των διαδρόμων, στο πλαίσιο ενίσχυσης του ήδη υψηλού επιπέδου ασφαλείας, έχουν δεσμευθεί κονδύλια ύψους 146 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά, τα οποία εντάσσονται στη σύμβαση παραχώρησης, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μεγάλης κλίμακας που υλοποιεί η εταιρεία, με στόχο τη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς ασφαλείας της EASA (European Union Aviation Safety Agency). Παράλληλα, η Fraport Greece σχεδιάζει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της φέρουσας ικανότητας στα αεροδρόμια της Κω «Ιπποκράτης», της Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας», της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Τα αεροδρόμια αυτά πλησιάζουν τα όρια δυναμικότητάς τους λόγω της σημαντικής ανόδου της επιβατικής κίνησης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών τους.

Ο Alexander Zinell, CEO Fraport Greece, δήλωσε: «Το 2024 αποτελεί έτος σημαντικών επιτυχιών για τη Fraport Greece. Φέτος, υποδεχτήκαμε 36 εκατομμύρια επιβάτες στα 14 περιφερειακά αεροδρόμιά μας, αριθμός ρεκόρ για τρίτη συνεχή χρονιά. Με συνεχείς επενδύσεις, στρατηγικό σχεδιασμό και προσήλωση στη βιωσιμότητα, συμβάλλουμε στη συνεχή ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Είμαστε περήφανοι για τη συνεισφορά μας στη δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους ταξιδιώτες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

