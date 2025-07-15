Η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, η μείωση των φόρων, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η ψηφιοποίηση διαδικασιών διαμορφώνουν ένα πιο φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις στη χώρα μας. Αυτό επισήμανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Τρίτη στο 8o InvestGR Forum.

«Μετά από μια πολύ δύσκολη δεκαετία οικονομικών και πολιτικών αναταραχών καταφέραμε με μια συγκροτημένη πολιτική να σταθεροποιήσουμε το οικονομικό περιβάλλον. Η χώρα μας έχει κάνει βήματα σημαντικά και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών μας με φορολογικές παρεμβάσεις, προκειμένου αυτή η δημοσιονομική επιτυχία να φτάσει στον κάθε Έλληνα, στον κάθε άνθρωπο που επιχειρεί με απτό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα συνεχιστεί η προσπάθεια για μείωση της φορολογίας, για δημιουργία ενός σταθερότερου φορολογικού περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στον τομέα αυτό τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, επισήμανε ο κ. Κώτσηρας και τόνισε τη συμβολή της ψηφιοποίησης, στην οποία, όπως είπε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. «Η προσπάθεια που κάνουμε αυτή την περίοδο είναι να βρούμε μικρές νησίδες γραφειοκρατίας, στις οποίες μπορεί να επιδράσει ακόμα περισσότερο ο ψηφιακός μετασχηματισμός και να τις απαλείψει».

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και ο νέος τελωνειακός κώδικας, που αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, τονίζοντας ότι ο νέος κώδικας δίνει έμφαση στην ψηφιοποίηση διαδικασιών, διευκολύνοντας το εμπόριο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων.

