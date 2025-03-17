Τώρα έχει έρθει ο καιρός ώστε το μακροοικονομικό αποτύπωμα να το αισθανθούν καλύτερα οι πολίτες, χωρίς να αποκλίνουμε από τη δημοσιονομική σταθερότητα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη με τον οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο υπουργείο Οικονομικών.

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της αύξησης μισθών και της μείωσης φόρων θα κρίνουν το αποτέλεσμα της πολιτικής μας σε 2,5 χρόνια, συμπλήρωσε αναγνωρίζοντας ότι «οι αριθμοί ευημερούν, αλλά πολλοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται».

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του νέου υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, τόνισε ότι η επίσκεψή του γίνεται στον απόηχο της αναβάθμισης της επενδυτική βαθμίδας από τον οίκο Moody's, την οποία χαρακτήρισε «σημαντική εθνική επιτυχία» και «πιστοποίηση της σημαντικής προόδου ελληνικής οικονομίας».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «κόντρα σε σύνθετες γεωπολιτικές εξελίξεις η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται γρηγορότερα από την ΕΕ, η ανεργία μειώνεται, οι επενδύσεις αυξάνονται και το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας αλλάζει.

«Έχει έρθει ο καιρός το θετικό αποτύπωμα της μακροοικονομικής πορείας της χώρας να το αισθανθούν καλύτερα οι πολίτες. Χωρίς όμως να αποκλίνουμε από τη δημοσιονομική σταθερότητα, γιατί είναι θεμέλιο της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης.

Για τη φοροδιαφυγή ανέφερε ότι για πρώτη φορά έχουμε σταθερά βελτιωμένα έσοδα από τη μείωση της φοροδιαφυγής, κάτι για το οποίο όλες οι κυβερνήσεις είχαν δεσμευθεί, αλλά απέτυχαν.

«Το πρόσθετο μόνιμο έσοδο για την οικονομία θα επιστρέψει είτε με μειώσεις φόρων είτε με αύξηση δημοσίων επενδύσεων. Οι πολίτες να γνωρίζουν ότι θα έχουν όφελος» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο νέος υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις και εθνικοί στόχοι, ο πήχης έχει τεθεί ψηλά, θα χτίσουμε πάνω σε όλες τις κατακτήσεις.

Όλη η δήλωση του πρωθυπουργού

«Ξεκινώ τον νέο κύκλο των επισκέψεών μου στα Υπουργεία, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, προφανώς από το πρώτο τη τάξει Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλω να ευχηθώ στον Υπουργό, στον Υφυπουργό καλή δύναμη στα κρίσιμα καθήκοντα, τα οποία έχουν αναλάβει.

Να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά τον απερχόμενο Υπουργό Οικονομικών και νυν Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κώστα Χατζηδάκη, για τη σπουδαία δουλειά την οποία έκανε μαζί με τους άξιους συνεργάτες του, όσο χρόνο βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Και να επαναλάβω ότι αυτή η επίσκεψή μου έρχεται και στον απόηχο της αναβάθμισης της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Moody’s. Είναι μία πολύ σημαντική εθνική επιτυχία. H χώρα μας έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και θα έλεγα ότι είναι και μια πιστοποίηση της σημαντικής προόδου που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

Κόντρα στις σύνθετες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό πολύ γρηγορότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η ανεργία μειώνεται με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτό το οποίο εκτιμούσαμε και εμείς, οι επενδύσεις αυξάνονται, η εξωστρέφεια της οικονομίας βελτιώνεται, το παραγωγικό μοντέλο, με άλλα λόγια, της ελληνικής οικονομίας αλλάζει προς την κατεύθυνση για την οποία είχαμε δεσμευτεί.

Όπως είπε και ο Υπουργός κι όπως τόνισε και ο Αντιπρόεδρος, τώρα έχει έρθει ο καιρός ώστε το αποτύπωμα αυτής της θετικής μακροοικονομικής πορείας της οικονομίας να το αισθανθούν πιο έντονα και οι συμπολίτες μας. Χωρίς όμως, σε καμία περίπτωση, να αποκλίνουμε από τον στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας, της επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων, διότι ακριβώς αυτή η σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται συνολικά η οικονομική και η αναπτυξιακή μας πολιτική.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και να συγχαρώ όλους όσοι έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, στην επιτυχημένη, καθώς φαίνεται από τα αποτελέσματα, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ουσιαστικά, για πρώτη φορά, το ελληνικό κράτος έκανε κάτι για το οποίο όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν είχαν δεσμευτεί, πλην όμως είχαν αποτύχει ή δεν είχαν τη βούληση να το κάνουν: έχουμε για πρώτη φορά σταθερά βελτιωμένα έσοδα ως αποτέλεσμα του περιορισμού της φοροδιαφυγής. Θα συνεχίσουμε, κύριε Διοικητά, σε αυτή την προσπάθεια, διότι θέλω να τονίσω ότι αυτό το πρόσθετο μόνιμο σταθερό έσοδο για την οικονομία μας θα επιστρέψει τελικά πίσω στην οικονομία, είτε με αύξηση των δημόσιων επενδύσεων είτε με μειώσεις φόρων.

Άρα, οι πολίτες οι οποίοι βλέπουν τα θετικά αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής, να γνωρίζουν ότι τελικά οι ίδιοι θα έχουν όφελος από αυτή την μεγάλη εθνική επιτυχία και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα αρχίσουν να το διαπιστώνουν και θα αρχίσουν να το βλέπουν πολύ σύντομα.

Το Υπουργείο έχει έναν πλούσιο προγραμματισμό νομοθετικών δράσεων, κάποιες εκ των οποίων αφορούν πολύ τους πολίτες. Να αναφερθώ ενδεικτικά στο πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της δημόσιας διαβούλευσης, ένα τεχνικό νομοσχέδιο το οποίο αφορά τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, το οποίο όμως συμπεριλαμβάνει και τη σημαντική διεύρυνση της περιμέτρου του εξωδικαστικού συμβιβασμού, έτσι ώστε περισσότεροι συμπολίτες μας να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το εργαλείο και να ρυθμίσουν χρέη και υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο Δημόσιο.

Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μικρό μόνο παράδειγμα του πώς τελικά ο κύκλος της πολιτικής σε επίπεδο μακροοικονομίας τέμνεται με την πραγματική οικονομία, διότι οι αριθμοί ευημερούν -δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό- ως προς τα δημόσια οικονομικά, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται ακόμα να τα βγάλουν πέρα.

Το τελικό αποτύπωμα της επιτυχίας της πολιτικής μας δεν μπορεί να είναι άλλο από τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων καλών θέσεων εργασίας και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της ονομαστικής αύξησης των μισθών και της μείωσης των φόρων. Εκεί, τελικά, θα κριθεί η επιτυχία της πολιτικής μας. Έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια, το οποίο τώρα η νέα ηγεσία του Υπουργείου καλείται να υλοποιήσει.

Να κλείσω λέγοντας ότι αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, κ. Αναπληρωτή Υπουργέ, στη γρήγορη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Πολλά δισεκατομμύρια θα πέσουν στην ελληνική οικονομία και το 2025 και το 2026. Έχουμε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εκταμιευθούν αυτοί οι πόροι.



Αλλά νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται πια ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αφορούν τους λίγους και τους ισχυρούς, όπως μπορεί κάποιοι να ισχυρίζονται, αλλά τελικά έχουν ένα σημαντικό αποτύπωμα σε ολόκληρη την κοινωνία: από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι βρίσκονται ήδη στα σχολεία μας -το γνωρίζει καλά ο Υπουργός με την προηγούμενη ιδιότητά του-, μέχρι τις προληπτικές εξετάσεις και τα sms που οι συμπολίτες μας, πια, λαμβάνουν στα κινητά τους. Ένα κράτος το οποίο φροντίζει τους πολίτες και το οποίο αξιοποιεί όσο καλύτερα μπορεί τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους οι οποίοι έχουν τεθεί στη διάθεσή μας.

Οπότε και πάλι, κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κ. Αναπληρωτά, κ. Υφυπουργέ, τα παλαιότερα στελέχη του Υπουργείου, να ευχηθώ καλή δύναμη και σιδεροκέφαλοι».

Πιερρακάκης: Θα χτίσουμε πάνω σε όλες τις κατακτήσεις

«Κύριε Πρόεδρε και Πρωθυπουργέ, κ. Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής έχουν τεθεί από εσάς και είναι και στο πλαίσιο της εντολής που έχουμε λάβει και εγώ προσωπικά: να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα εισοδήματα των πολιτών και την οικονομική ευρωστία συνολικότερα της χώρας μας, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και στο πλαίσιο των μεγάλων κατακτήσεων των τελευταίων έξι ετών.

Ήδη, πολλά βήματα έχουν γίνει. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Είμαστε προ των πυλών μιας ακόμη αύξησης. Ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 1.342 ευρώ, με στόχο να πάμε στα 1.500 το 2027.

Και φυσικά, η παράδοση - παραλαβή η οποία έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, έγινε και στον απόηχο μιας εθνικής επιτυχίας: της πιστοληπτικής αναβάθμισης από τη Moody’s, που μας έδωσε την επενδυτική βαθμίδα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωστή Χατζηδάκη για την εξαιρετική διαδικασία παράδοσης - παραλαβής που είχαμε, για την ενδελεχή ενημέρωση που η ομάδα του έκανε στη δική μου.

Η συνεργασία μας εκ των πραγμάτων θα είναι πάρα πολύ στενή, γιατί όλα τα Υπουργεία είναι «γεννήτριες» ανάπτυξης συνολικότερα στην οικονομία μας και χρειάζεται αυτός ο συντονισμός, απαιτείται.

Φυσικά, υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις στο ευρύτερο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και υπάρχουν και εθνικοί στόχοι που έχουν τεθεί από εσάς προς εμάς: από την πάταξη της φοροδιαφυγής με ενδελεχή τεχνολογικά εργαλεία, όπως γίνεται με μεγάλη επιτυχία από την ΑΑΔΕ -είναι ένας τομέας που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε πάρα πολύ, ξέρουμε πώς να το κάνουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και την εφαρμογή των νέων μέσων- μέχρι το πυκνό νομοθετικό έργο, το οποίο έχει ήδη προγραμματιστεί από τον Κωστή και το οποίο εμείς θα συνεχίσουμε στους ίδιους χρόνους.

Θέλω για ακόμη μία φορά να σας ευχαριστήσω και σε προσωπικό επίπεδο για την εμπιστοσύνη. Τόσο η ομάδα μου όσο και εγώ θα τιμήσουμε την εντολή που μας δώσατε. Ο πήχης έχει τεθεί ψηλά. Θα χτίσουμε πάνω σε όλες τις κατακτήσεις, πάνω σε ό,τι καλό έχει προηγηθεί, για να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, όπως μας τα έχετε ζητήσει.

