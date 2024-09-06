Χρηματιστήριο: Άνοιγμα με ήπια πτώση 0,45%

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω καθοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.440,07 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,45%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 6,99 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Σαράντης (+1,10%) και της Jumbo (+0,91%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-1,65%), της Εθνικής (-0,93%) και της Eurobank (-0,88%).

Ανοδικά κινούνται 23 μετοχές, 48 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος +9,09% και Εβροφάρμα +2,74%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας -9,03% και Alpha Αστικά Ακίνητα -5,43%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.