Με μια ανακοίνωσή του ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης απαντά στη δημοσιοποίηση της δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

«Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα υποβάλω αίτημα, δια των πληρεξουσίων μου, για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν.», δηλώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου, έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας. Δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι εταιρείες μου και εγώ έχουμε αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι το 2010 δεν οφείλαμε ούτε ένα ευρώ σε οιονδήποτε. Οι επιχειρήσεις καζίνο βρέθηκαν στη δίνη της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης. Κατάφεραμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Εργοδοτούσα πάνω από 400 άτομα. Για περισσότερο από 14 χρόνια εργάζονταν στις εταιρείες τουλάχιστον 210 υπεράριθμοι εργαζόμενοι. Αυτό αλλά και η βαρύτατη φορολογία, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εσόδων, οδήγησε τις εταιρείες να οφείλουν μεγάλα ποσά κυρίως στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Προσωπικά υποθήκευσα ή και πούλησα όλη την περιουσία μου για να στηρίξω τις επιχειρήσεις και να αποφύγω τις απολύσεις τόσων ανθρώπων. Υπέστην ταλαιπωρίες ακόμα και ζημία από το Ελληνικό Δημόσιο που επί χρόνια δεν επέστρεφε σε εταιρεία μου οφειλόμενο ΦΠΑ, τον οποίο τελικά και εκχωρήσαμε και εισέπραξε το Δημόσιο. Ακόμα και μέχρι σήμερα το Δημόσιο μου οφείλει εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχω κερδίσει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τις προσφυγές. Η εν λόγω δε καθυστέρηση μου προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημία τόσο ατομικά όσο και στις εταιρείες μου.

Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησιογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη Πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους.

Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει.»

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κώστα Πηλαδάκη

«Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα ότι βρίσκομαι υπό έλεγχο και ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά μου στοιχεία στο πλαίσιο ελέγχου μιας αρμόδιας Αρχής.

Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα υποβάλω αίτημα, δια των πληρεξουσίων μου, για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν.

Τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου, έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας.

Δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι εταιρείες μου και εγώ έχουμε αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι το 2010 δεν οφείλαμε ούτε ένα ευρώ σε οιονδήποτε. Οι επιχειρήσεις καζίνο βρέθηκαν στη δίνη της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης.

Κατάφεραμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Εργοδοτούσα πάνω από 400 άτομα. Για περισσότερο από 14 χρόνια εργάζονταν στις εταιρείες τουλάχιστον 210 υπεράριθμοι εργαζόμενοι. Αυτό αλλά και η βαρύτατη φορολογία, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εσόδων, οδήγησε τις εταιρείες να οφείλουν μεγάλα ποσά κυρίως στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις.

Προσωπικά υποθήκευσα ή και πούλησα όλη την περιουσία μου για να στηρίξω τις επιχειρήσεις και να αποφύγω τις απολύσεις τόσων ανθρώπων.

Υπέστην ταλαιπωρίες ακόμα και ζημία από το Ελληνικό Δημόσιο που επί χρόνια δεν επέστρεφε σε εταιρεία μου οφειλόμενο ΦΠΑ, τον οποίο τελικά και εκχωρήσαμε και εισέπραξε το Δημόσιο. Ακόμα και μέχρι σήμερα το Δημόσιο μου οφείλει εκατομμύρια

ευρώ, για τα οποία έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχω κερδίσει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τις προσφυγές. Η εν λόγω δε καθυστέρηση μου προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημία τόσο ατομικά όσο και στις εταιρείες μου.

Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησιογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη Πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους.

Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει.

Κωνσταντίνος Πηλαδάκης»

Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία

Σημειώνεται ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.

Οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:

- Απάτη (άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα).

- Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013).

- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018).

Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:

- Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες.

- Κινητή και ακίνητη περιουσία.

- Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Πηλαδάκη, όπως:

- THEROS INTERNATIONAL GAMING INC

- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

- VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ

- INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Σύμφωνα με τη Διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.