Οι λιανικές πωλήσεις της ευρωζώνης αυξήθηκαν ταχύτερα από τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τετάρτης, ενισχύοντας τις απόψεις ότι το μπλοκ παραμένει ανθεκτικό στην εμπορική αβεβαιότητα χάρη στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης.

Οι λιανικές πωλήσεις στις 20 χώρες που μοιράζονται το νόμισμα του ευρώ αυξήθηκαν κατά 3,1% τον Ιούνιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, πολύ πάνω από το 2,6% που έβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ενώ ο μηνιαίος ρυθμός αύξησης 0,3% υπολείπεται των προσδοκιών για 0,4%, τα στοιχεία για τους δύο προηγούμενους μήνες αναθεωρήθηκαν και τα δύο σημαντικά προς τα πάνω, αφήνοντας την ετήσια τάση σε υψηλότερη πορεία από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως.

Η οικονομία της ευρωζώνης αναμενόταν να δυσκολευτεί το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος επιβάρυνε το κλίμα, αλλά μια σειρά από δείκτες, από τα στοιχεία του ΑΕΠ έως τις μετρήσεις του κλίματος, δείχνουν ότι το μπλοκ αντέχει.

Η ετήσια αύξηση των λιανικών πωλήσεων κατά 3,1% προήλθε από την αύξηση κατά 4,3% των πωλήσεων μη διατροφικών προϊόντων και την αύξηση κατά 4,0% των πωλήσεων καυσίμων αυτοκινήτων, σύμφωνα με την Eurostat.

Η Ισπανία παρήγαγε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της ευρωζώνης με ετήσια αύξηση 6,4%, αλλά και η Γερμανία με 4,8% ήταν επίσης πάνω από το μέσο όρο.

Στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 0,3% σε σχέση με τον μήνα και 3,1% σε σχέση με το έτος.

