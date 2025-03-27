Κομισιόν σε Γ. Αυτιά: Διπλασιάζουμε τα κονδύλια για τη στέγαση

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jørgensen, απάντησε θετικά στις τέσσερεις διαδοχικές ερωτήσεις που είχε θέσει στην Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, σχετικά με την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ο Επίτροπος στην απάντησή του τονίζει, ότι:

Α) Η Κομισιόν θα υποβάλει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για μία οικονομικά προσιτή στέγη.

Β) Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων θα θεσπίσει μία επενδυτική πλατφόρμα για βιώσιμη στέγαση.

Γ) Θα παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στη στεγαστική αγορά, διπλασιάζοντας τις ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις για τη στέγη.

Δ) Ενισχύει τη συνεργασία της με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των νέων και των νεαρών οικογενειών.

Ο Γ. Αυτιάς ως μέλος της επιτροπής για τη στέγαση, έχει αναδείξει μετ’ επιτάσεως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα ανέδειξε τη σοβαρότητα του προβλήματος, τονίζοντας ότι είναι χρέος όλων μας να διασφαλίσουμε μία οικονομικά προσιτή στέγη για κάθε Έλληνα και ευρωπαίο πολίτη.

Οι απαντήσεις του Επιτρόπου έχουν ως εξής:

1. Η Κομισιόν θα υποβάλλει πρόταση η οποία θα δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διοχετεύσουν ρευστότητα στη στεγαστική αγορά και να διπλασιάσουν τις προγραμματισμένες επενδύσεις της πολιτικής συνοχής σε οικονομικά προσιτή στέγαση.

2. Η επιτροπή θα υποβάλλει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγης, με στόχο την αντιμετώπιση των διαθρωτικών παραγόντων με σκοπό την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών παραγόντων της στεγαστικής κρίσης, όσον αφορά τόσο τη ζήτηση για οικονομικά προσιτή στέγαση όσο και, την προσφορά της.

3. Θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής επενδυτικής πλατφόρμας για οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγη.

4. Θα υποβάλλει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγης, με στόχο την αντιμετώπιση των διαθρωτικών παραγόντων που οξύνουν τη στεγαστική κρίση.

5. Θα ενδυναμώσει τις συνεργασίες της με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, ώστε να διασφαλίσει ότι η στέγαση θα είναι προσιτή ιδίως για τους νέους ανθρώπους και τις νεαρές οικογένειες.

