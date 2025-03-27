Οι ιαπωνικοί και οι νοτιοκορεατικοί κολοσσοί της αυτοκινητοβιομηχανίας, από την Toyota μέχρι τη Hyundai, βλέπουν τις τιμές των τίτλων τους στις κεφαλαιαγορές να πέφτουν αφότου άνοιξαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά την ανακοίνωση για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα εισαγόμενα οχήματα στις ΗΠΑ — αγορά κρίσιμης σημασίας για τις κατασκευάστριες αυτές.

Περί τις 02:10 (ώρα Ελλάδας) στο χρηματιστήριο του Τόκιο, οι τίτλοι μεγάλων ονομάτων του τομέα έπεφταν όλοι ανεξαιρέτως: της Toyota (–3,72%), της Mitsubishi (–3,7%), της Nissan (–3,2%), της Honda (–2,77%). Ο γενικός δείκτης παρουσίαζε επίσης πτωτική τάση, αν και όχι τόσο θεαματική (–0,79%). Στη Σεούλ, οι μετοχές της Hyundai Motor (–3,15%) και της Kia Corporation (–2%) βρίσκονταν σε παρόμοια τροχιά.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε χθες Τετάρτη νέο τομέα δραστηριότητας στον εμπορικό πόλεμο προς όλα τα αζιμούθια που έχει εξαπολύσει, ανακοινώνοντας επιπρόσθετη δασμολόγηση των εισαγόμενων αυτοκινήτων κατά 25%.

Οι δασμοί θα εφαρμοστούν «σε όλα τα οχήματα που δεν είναι κατασκευασμένα στις ΗΠΑ» και θα τεθούν σε ισχύ «τη 2η Απριλίου».

Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Την περασμένη χρονιά, η αυτοκινητοβιομηχανία εισέφερε το 28% των αγαθών ιαπωνικής προέλευσης που εξήχθησαν στις ΗΠΑ, ή αλλιώς κάπου 40 δισεκ. δολάρια.

Και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι πυλώνας της ιαπωνικής οικονομίας, το 10% του εργατικού δυναμικού της απασχολείται σε αυτή.

Για τον ιαπωνικό γίγαντα Toyota, υπ’ αριθμόν 1 σε παγκόσμια κλίμακα, μπροστά από τη μεγάλη αντίπαλό του, τη γερμανική Volkswagen, οι ΗΠΑ είναι απόλυτα κρίσιμη αγορά. Οι ιαπωνικοί κατασκευαστές εξάλλου έχουν μεγάλη παρουσία στο Μεξικό, στο πλαίσιο των αλληλένδετων αλυσίδων παραγωγής του κλάδου.

Κάθε χρόνο, οι ιαπωνικές κατασκευάστριες εξάγουν κάπου 1,37 εκατ. οχήματα στις ΗΠΑ, αν και απέχουν πολύ από την κορύφωση τους σε 3,43 εκατ. μονάδες το 1986, θύμισε την περασμένη εβδομάδα ο Μασανόρι Καταγιάμα, πρόεδρος του JAMA, του συνδέσμου αυτοκινητοβιομηχανιών της Ιαπωνίας.

Θα ακολουθούσαν υποχρεωτικά «προσαρμογές» της παραγωγής σε περίπτωση επιβολής δασμών, προειδοποίησε ο κ. Καταγιάμα.

Η Toyota ανακοίνωσε πρόσφατα πως από τον Απρίλιο θα αρχίσει η παραγωγή στο 11ο κατά σειρά εργοστάσιό της στις ΗΠΑ. Μολαταύτα, από τα 2,33 εκατ. οχήματά της που ταξινομήθηκαν στις ΗΠΑ πέρυσι, μόνο τα 1,27 εκατ. παρήχθησαν εκεί.

Η Toyota έχει εξάλλου ένα εργοστάσιο στον Καναδά (υβριδικά) και ακόμα δύο στο Μεξικό, με την παραγωγή τους να προορίζεται κυρίως για την αμερικανική αγορά, που σημαίνει πως οι δασμολογικοί φραγμοί θα τα πλήξουν σκληρά.

Καθώς αν οι επιπρόσθετοι δασμοί στα προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά και το Μεξικό —έχουν ανασταλεί προς το παρόν— εφαρμοστούν ξανά, τα οχήματά της που εισάγονται από αυτές τις δύο χώρες στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με δασμούς 50%.

Τα αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν το 27% των νοτιοκορεατικών εξαγωγών στις ΗΠΑ. Από τα 2,78 εκατ. οχήματα που εξήχθησαν πέρυσι από τη Νότια Κορέα, περίπου τα 1,43 εκατ. είχαν προορισμό την αμερικανική αγορά και αξία κάπου 35 δισεκ. δολαρίων.

Για να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ και να αμβλύνει όσο είναι δυνατό τον αντίκτυπο των δασμών, η Hyundai ανήγγειλε τη Δευτέρα πως έχει σκοπό να επενδύσει 21 δισεκ. δολάρια στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

