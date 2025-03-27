Τι κερδίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από την αναπροσαρμογή των αποδοχών

Του Βαγγέλη Δουράκη

Στα ίδια επίπεδα διαμορφώνεται πλέον ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα και ο εισαγωγικός μισθός του Δημοσίου: Η αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών έφερε οριζόντιες αυξήσεις στους μισθούς όλων των Κρατικών υπαλλήλων κατά 30 ευρώ. Η νέα ενίσχυση των αποδοχών στο Δημόσιο έρχεται σε συνέχεια της αύξησης της περασμένης χρονιάς κατά 70 ευρώ. Η ειδοποιός διαφορά πια στις αποδοχές των ιδιωτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του κράτους είναι ότι οι τελευταίοι δεν λαμβάνουν 13ο και 14ο μισθό.

Μετά και από αυτή την αναπροσαρμογή τόσο ο κατώτατος μισθός των ιδιωτικών υπαλλήλων όσο και ο εισαγωγικός μισθός του Δημοσίου διαμορφώνονται στα επίπεδα των 880 ευρώ μεικτά, με τα καθαρά ποσά να είναι περίπου 743 ευρώ.

Όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων στους μισθούς

Πρέπει να σημειωθεί πως πέραν της οριζόντιας αύξησης των 30 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, από φέτος υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις, που ενίσχυσαν τα εισοδήματα:

Αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα και στο δημόσιο από 1/1/2025

Μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη εφόσον αυτή ανέρχεται έως 300 ευρώ και μερικός συμψηφισμός για υψηλότερες προσωπικές διαφορές

Διεύρυνση του κινήτρου επίτευξης στόχων στο δημόσιο

Αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων από 1/1/2025

Από 1η Ιουλίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα χορηγηθεί το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, 100 ευρώ μηνιαίως

Παραδείγματα αυξήσεων στους μισθούς των κρατικών υπαλλήλων

Δεδομένων των οριζόντιων αυξήσεων που χορηγήθηκαν τόσο πέρυσι όσο και φέτος (70 ευρώ το 2024 και 30 ευρώ το 2025), σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις, προκύπτει ότι συνολικά υπάρχει όφελος που αντιστοιχεί στο 11% του ετήσιου μισθού ή μεσοσταθμικά σε 1,3 μηνιαίους μισθούς των κρατικών υπαλλήλων.

Για παράδειγμα:

Α. Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 μικτά και 1.351 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2024 λάμβανε 2.129 μικτά και 1.444 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ και την αύξηση του επιδόματος θέσεως ευθύνης κατά 30% από 1/1/2024).

Τον Απρίλιο του 2025 θα λαμβάνει 2.159 μικτά και 1.469 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 30 ευρώ των μικτών αποδοχών από 1/5/2025 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025).

Η ετήσια αύξηση των μικτών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 2.244 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,1 μηνιαίο μικτό μισθό.

Η ετήσια αύξηση των καθαρών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.407 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,0 μηνιαίο καθαρό μισθό.

Β. Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.218 μικτά και 907 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2024 λάμβανε 1.288 μικτά και 949 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ από 1/1/2024).

Τον Απρίλιο του 2025 θα λαμβάνει 1.318 μικτά και 972 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 30 ευρώ των μικτών αποδοχών από 1/5/2025 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025).

Η ετήσια αύξηση των μικτών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.200 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,0 μηνιαίο μικτό μισθό.

Η ετήσια αύξηση των καθαρών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 779 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,9 του μηνιαίου καθαρού μισθού.

Γ. Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.657 μικτά και 1.177 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2024 λάμβανε 1.777 μικτά και 1.265 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ, την αύξηση της οικογενειακής παροχής κατά 50 ευρώ, καθώς και τη μείωση φόρου εισοδήματος για οικογένειες με παιδιά από 1/1/2024).

Τον Απρίλιο του 2025 θα λαμβάνει 1.807 μικτά και 1.290 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 30 ευρώ των μικτών αποδοχών από 1/5/2025 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025).

Η ετήσια αύξηση των μικτών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.800 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,1 μηνιαίο μικτό μισθό.

Η ετήσια αύξηση των καθαρών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.360 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,2 μηνιαίο καθαρό μισθό.



Πηγή: skai.gr

