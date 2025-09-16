Καταγγελία στον ΣΚΑΪ για το πλαφόν στις υπερπολύτεκνες οικογένειες στο «τουρισμός για όλους» - Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Στις καταγγελίες που έστειλαν στον ΣΚΑΪ πολίτες σχετικά με ζητήματα που άπτονται στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, απάντησε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η πρώτη καταγγελία αφορά το πλαφόν για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, που είναι στα 41.000 ευρώ και για τις υπερπολύτεκνες οικογένειες με 7 παιδιά και άνω, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να μην μπορούν να το πάρουν για τις διακοπές τους.

Η κυρία Μιχαηλίδου απαντά πως: «αρχίζουμε σε όλα τα υπουργεία, και στο δικό μας το κάνουμε ήδη με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και δεν πλαφονάρει το εισόδημα στα 5 παιδιά, αλλά αυξάνεται αναλογικά με το κάθε παιδί που έχεις».

Στη συνέχεια, ερωτώμενη για τη δεύτερη φάση των vouchers για τους παιδικούς σταθμούς, η υπουργός ανέφερε πως θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου.

