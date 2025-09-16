Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ για το πλαφόν στις υπερπολύτεκνες οικογένειες στο «τουρισμός για όλους» - Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Ερωτώμενη για τη δεύτερη φάση των vouchers για τους παιδικούς σταθμούς, η υπουργός ανέφερε πως θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου

Δόμνα Μιχαηλίδου

Στις καταγγελίες που έστειλαν στον ΣΚΑΪ πολίτες σχετικά με ζητήματα που άπτονται στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, απάντησε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Η πρώτη καταγγελία αφορά το πλαφόν για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, που είναι στα 41.000 ευρώ και για τις υπερπολύτεκνες οικογένειες με 7 παιδιά και άνω, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να μην μπορούν να το πάρουν για τις διακοπές τους. 

Η κυρία Μιχαηλίδου απαντά πως: «αρχίζουμε σε όλα τα υπουργεία, και στο δικό μας το κάνουμε ήδη με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και δεν πλαφονάρει το εισόδημα στα 5 παιδιά, αλλά αυξάνεται αναλογικά με το κάθε παιδί που έχεις». 

Στη συνέχεια, ερωτώμενη για τη δεύτερη φάση των vouchers για τους παιδικούς σταθμούς, η υπουργός ανέφερε πως θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δόμνα μιχαηλίδου Τουρισμός για όλους kataggelies@skai.gr
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark