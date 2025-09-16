Να αποδυναμώσει το παγκόσμιο δίκτυο λιμένων της Κίνας και να θέσει περισσότερους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούς υπό το δυτικό έλεγχο επιθυμεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Reuters το οποίο επικαλείται τρεις πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.

Το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα από τα σημεία που μπαίνουν στο στόχαστρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εξετάσουν τα κινεζικά συμφέροντα στο ελληνικό λιμάνι του Πειραιά, ανέφεραν οι τρεις πηγές.

Η COSCO, ένας από τους μεγαλύτερους λιμενικούς και ναυτιλιακούς ομίλους της Κίνας, κατέχει το 67% των μετοχών της εταιρείας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Ορισμένοι Κινέζοι επενδυτές ανησυχούν τώρα ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να θέλει να στοχοποιήσει τις δραστηριότητες της COSCO στην Ελλάδα, δήλωσε πηγή κοντά σε Κινέζους επενδυτές που ασχολούνται με την ελληνική ναυτιλία.

Η ελληνική πλευρά δηλώνει πάντως ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για οποιαδήποτε σχέδια μεταβολής της ιδιοκτησίας ή διαχείρισης του Πειραιά εξαιτίας των αμερικανικών ανησυχιών.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη στο στόχαστρο την COSCO. Το Υπουργείο Άμυνας έβαλε την κρατική COSCO στη μαύρη λίστα εταιρειών που έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό τον Ιανουάριο. Ενώ ο χαρακτηρισμός δεν συνεπάγεται άμεσες απαγορεύσεις στις αμερικανικές εταιρείες να συνεργάζονται με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη ότι εξετάζονται περαιτέρω ενέργειες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να επιτεθούν στη διεθνή επιρροή της Κίνας υπερβάλλοντας τη "θεωρία της κινεζικής απειλής" και να τη χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία για να αναγκάσουν τους συμμάχους να πάρουν θέση στις ρυθμίσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας», ανέφερε σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα το Κέντρο Έρευνας Ανάπτυξης του Κρατικού Συμβουλίου, ένα επίσημο think tank του κυβερνώντος υπουργικού συμβουλίου της Κίνας.

Η Κίνα κατέχει ή μισθώνει ένα εκτεταμένο δίκτυο λιμένων μέσω εταιρειών όπως η COSCO και άλλων κρατικών επιχειρήσεων όπως η China Merchants και η SIPG στη Σαγκάη.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρυσι από το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ένα αμερικανικό think tank, η Κίνα είχε επενδύσεις σε 129 λιμενικά έργα παγκοσμίως μέσω διαφόρων εταιρειών, από τον Αύγουστο του 2024.

Η ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας εκτιμάται επίσης ότι είναι 230 φορές μεγαλύτερη από την ικανότητα των ναυπηγείων των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν δεκαετίες για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Ουάσιγκτον έχει δρομολογήσει τη μεγαλύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ναυτιλιακής και λιμενικής της επιρροής από τη δεκαετία του 1970, με στόχο να περιορίσει τον αυξανόμενο έλεγχο της Κίνας σε στρατηγικά λιμάνια ανά τον κόσμο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανησυχεί ότι η κινεζική παρουσία σε κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές –από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο μέχρι τον Παναμά και τα δυτικά παράλια των ΗΠΑ– θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για κατασκοπεία, στρατιωτική υπεροχή ή για την αποδιοργάνωση των εφοδιαστικών αλυσίδων σε περίοδο κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται επιλογές όπως η ενίσχυση δυτικών επενδυτών για να αποκτήσουν κινεζικά μερίδια σε λιμάνια, η στήριξη της αμερικανικής εμπορικής ναυτιλίας και η διεύρυνση της συνεργασίας με συμμάχους, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από κινεζικά δίκτυα και να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

