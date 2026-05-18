Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για εταιρείες με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να μειώσει τον κίνδυνο οι εταιρείες αυτές να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε χώρες εκτός ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα, κάτι που θα οδηγούσε σε αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το νέο πρόγραμμα αντικαθιστά ένα παρόμοιο πρόγραμμα που είχε εγκριθεί από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2018.

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα λάβουν μείωση της χρέωσης μεταξύ 75% και 85%, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υλοποιήσουν ορισμένες συστάσεις ενεργειακού ελέγχου, να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε έργα που οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του εγκαταστάσεως ή να καλύψουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές χωρίς άνθρακα.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης μεταβατικούς κανόνες για τη σταδιακή κατάργηση της μείωσης της χρέωσης για τις εταιρείες με έντονη κατανάλωση ενέργειας που είχαν ωφεληθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα αλλά πλέον δεν είναι επιλέξιμες. Θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: skai.gr

