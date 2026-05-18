ΤτΕ: Οι αγορές προεξοφλούν αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% το 2026

Αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% μέχρι το τέλος του έτους βλέπουν οι επενδυτές σύμφωνα με το Δελτίο για τον πληθωρισμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως επισημαίνεται στην εν λόγω ανάλυση, μέχρι τον προηγούμενο μήνα οι αγορές προέβλεπαν ότιη ΕΚΤ θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις των επιτοκίων της κατά 0,25% κάθε φορά (δηλαδή στο σύνολο κατά 0,5%) εντός του 2026. Ωστόσο, πλέον οι αγορές προεξοφλούν τρεις ισόποσες αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά 0,25% κάθε φορά, και εν συνεχεία σταθεροποίησή τους εντός του 2027.

Στο ίδιο μήκος κύματος οι αγορές δεν προεξοφλούν πλέον μείωση των επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του έτους, ενώ πλέον αρχίζουν να τιμολογούν μία αύξηση των επιτοκίων το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στο Δελτίο επισημαίνεται ότι οι ισχυρές παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζονται, κυρίως μέσω των επίμονα αυξημένων τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό με βάση την αγορά αυξήθηκαν. Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό με βάση την αγορά στη Ζώνη του Ευρώ, παρά την άνοδο, παραμένουν αμετάβλητες στον στόχο της ΕΚΤ. Οι αγορές αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προσδοκίες τους σχετικά με το επίπεδο των επιτοκίων τόσο στη Ζώνη του Ευρώ όσο και στις ΗΠΑ.

Ο πληθωρισμός ΕνΔΤΚ (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) τον Απρίλιο σημείωσε σημαντική άνοδο στο 3,0% στη ζώνη του ευρώ (προκαταρκτική εκτίμηση) και στο 4,6% στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 3,8%. Ο Απρίλιος σηματοδότησε τον δεύτερο συνεχή μήνα κατά τον οποίο οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώθηκαν στις εξελίξεις του πληθωρισμού, κυρίως μέσω των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Οι τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων συνέχισαν να αυξάνονται απότομα κατά τον περασμένο μήνα, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για διακοπές στον εφοδιασμό και αυξημένων στρατιωτικών εντάσεων. Παρόλο που οι τιμές υποχώρησαν προσωρινά μετά τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες, καθώς η επίμονη αβεβαιότητα συνέχισε να συντηρεί ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

Όσον αφορά στις εξελίξεις στο εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον PMI Απριλίου, ο πληθωρισμός τιμών εισροών στη μεταποίηση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2022, εν μέσω αυξήσεων στο κόστος μεταφοράς, πρώτων υλών και ενέργειας λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή· οι τιμές εκροών αυξήθηκαν στον μέγιστο βαθμό των τελευταίων τρεισήμισι ετών, καθώς οι εταιρείες προσπάθησαν να μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες.

Η έρευνα επιχειρήσεων του Απριλίου δείχνει υψηλότερες προσδοκίες για τις τιμές πώλησης στους τομείς της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών, ενώ οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης ήταν ελαφρώς χαμηλότερες σε μηνιαία βάση (στον τομέα των υπηρεσιών).

Πηγή: skai.gr

