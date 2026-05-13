Κομισιόν: «Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα» για τις μετακινήσεις στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες τα ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα. Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα απλουστεύουν τον προγραμματισμό και τις κρατήσεις για τα περιφερειακά, υπεραστικά και διασυνοριακά ταξίδια, και ιδίως για τα σιδηροδρομικά στα οποία συμμετέχουν πολλοί φορείς εκμετάλλευσης, και διασφαλίζουν καλύτερη προστασία των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών για ολόκληρο το ταξίδι.

Απόστολος Τζιτζικώστας: Δήλωση του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού

Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης. Σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προόδου, κάνοντας τα ταξίδια και στα 27 κράτη μέλη πιο απλά, πιο έξυπνα και πιο φιλικά στους επιβάτες. Με ψηφιακά εργαλεία και ολοκληρωμένες υπηρεσίες κινητικότητας, όσες και όσοι ζουν στην Ευρώπη θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να σχεδιάζουν, να συγκρίνουν και να αγοράζουν πολυτροπικά διασυνοριακά ταξίδια, επωφελούμενοι παράλληλα από ισχυρότερα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών, μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη προστασία σε κάθε βήμα.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

