ΤτΕ: Στο 1,013 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα το α' τετράμηνο

Ταμειακό πλεόνασμα ύψους 1,013 δισ. ευρώ κατέγραψε η κεντρική διοίκηση την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, έναντι πλεονάσματος 11874 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Την ίδια περίοδο, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 22,451 δισ. ευρώ, από 22,232 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 21,600 δισ. ευρώ, από 19,796 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

