Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 με την πλατφόρμα όπως αναμένεται, να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 3 Μαΐου για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται πως είναι η τρίτη παράταση που δόθηκε, καθώς είχαν προηγηθεί τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας μέσω του gov.gr., λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από τους πολίτες.

Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers) στους δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα του «Κοινωνικού Τουρισμού» δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να πάνε τις διακοπές τους με επιδότηση σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα, για διάστημα 13 μηνών – από τις 18 Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου και ώρα 08:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων γίνεται εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee και θα διαρκέσει 9 ημέρες, καθώς ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των αιτήσεων έχει οριστεί η 13η Μαΐου.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τη 01.06.2026.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Πηγή: skai.gr

