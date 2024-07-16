Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η ΑΑΔΕ μπορεί να έχει κάνει τα τελευταία χρόνια κυριολεκτικά άλματα όσον αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας φορολογουμένων και στην απλοποίηση της επικοινωνίας μαζί τους όμως ακόμη υπάρχουν σημαντικές εστίες γραφειοκρατίας.



Μία από αυτές η έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για κληρονομιές αποβιοσάντων συγγενών, διαδικασία η οποία όπως γίνεται τώρα μάλλον βγάζει προς τα έξω την εικόνα ενός… αναίσθητου κράτους. Δεν φτάνει που ο φορολογούμενος είναι συντετριμμένος από την απώλεια του προσφιλούς του προσώπου, πρέπει να μπλεχτεί και σε μια ατέρμονη διαδικασία που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα 5 και 6 χρόνια. Ειδικά στις εφορίες της Αττικής, όπως παραδέχονται αξιωματούχοι της ΑΑΔΕ, υπάρχουν ολόκληρες στοίβες με τις αιτήσεις των φορολογουμένων για την έκδοση των πιστοποιητικών του ΕΝΦΙΑ.



Η εικόνα αυτή αναμένεται να αλλάξει άρδην έως το τέλος Ιουλίου, το αργότερο στις αρχές Αυγούστου. Τότε, με απόφαση του επικεφαλής της Γιώργου Πιτσιλή, η ΑΑΔΕ θα λανσάρει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ αποβιοσάντων μέσω συμβολαιογράφων.



Το μόνο που έχει να κάνει ο κληρονόμος είναι να υπογράψει μια δήλωση συναίνεσης ώστε να αναλάβει ο συμβολαιογράφος τη διαδικασία. Ο συμβολαιογράφος, αφού θα συγκεντρώνει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται, θα μπαίνει με τους κωδικούς του στην εφαρμογή και θα εκδίδει τα πιστοποιητικά. Έτσι θα ξεπεραστεί και το εμπόδιο του κλειδώματος του ΑΦΜ του αποβιώσαντος.



Σήμερα το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ καθώς και η υπεύθυνη δήλωση εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς κωδικούς του, για κάθε Α.Τ.ΑΚ. χωριστά.



Στην περίπτωση όμως αποβιωσάντων, το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση. Συγκεκριμένα, οι ισχύουσες διαδικασίες ορίζουν ότι απαιτείται αίτηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ αποκλειστικά και μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:



i. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.



ii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε νομικό πρόσωπο που έχει διακόψει τις εργασίες του.



iii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε σύνδικο πτώχευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.



iv. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται στον εκκαθαριστή νομικού προσώπου που τελεί υπό εκκαθάριση, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.



ν. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε εκτελεστή διαθήκης ή σε εκκαθαριστή κληρονομιάς εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.



vi. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.



vii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.



viii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται μετά την έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.



ix. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν υπάρχει πλήρης αδυναμία του μηχανογραφικού συστήματος για ηλεκτρονική έκδοση αυτού, ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε.



Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ στην ενότητα καταλόγου εντύπων και υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου».



Εναλλακτικά, εάν η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά από την εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» και πρέπει να γίνει έντυπα, οι φορολογούμενοι αφού κάνουν λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μπορουν να τη συμπληρώσουν και να την εκτυπώσουν και αφού την υπογράψουν να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ , είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής , εκτός εάν η αίτηση κατατεθεί αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ.

Πηγή: skai.gr

