Σε κοινοπραξία με την αμερικάνικη BRANDT προχώρησε η Κ&Ν Ευθυμιάδης - Δυναμική είσοδος στους χώρους λίπανσης και βιοδιεγερτών

Για έναν «γάμο» μεταξύ δύο... ομίλων σε Ελλάδα και Αμερική, που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, θέτοντας τον άνθρωπο σε πρώτο πλάνο και με κοινό τον στόχο να δώσουν στους αγρότες λίγο περισσότερο έλεγχο των... υπαίθριων επιχειρήσεών τους, μίλησαν στελέχη του Αγροτεχνολογίας Redestos και της αμερικανικής πολυεθνικής BRANDT, σε αποψινή εκδήλωση που διοργανώθηκε με αφορμή την επίσημη υπογραφή της Joint venture (κοινοπραξίας) λιπασμάτων και βιοδιεγερτών, που φέρει την επωνυμία KNE BRANDT AE.

Η κοινοπραξία που ίδρυσαν η μητρική εταιρεία του Ομίλου Redestos, η Κ&Ν Ευθυμιάδης ΜΑΒΕΕ μαζί με την BRANDT, με τη μεν πρώτη να συμμετέχει με μερίδιο 60% και τη δε δεύτερη με το 40%, έχει ήδη συσταθεί, θα αρχίσει να τιμολογεί τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, το στελεχιακό της δυναμικό είναι σχεδόν πλήρες και το δίκτυο διανομής δεν θα ταυτιστεί υποχρεωτικά με αυτό της Κ&ΝΕ, αλλά θα αναζητηθούν τρόποι κοινών δράσεων, κυρίως στην παροχή συνδυαστικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων καλλιεργειών, όπως επισημάνθηκε στην αποψινή εκδήλωση. Ο στόχος της νέας Ελληνοαμερικάνικης αυτής σύμπραξης, είναι η ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού βιοδιεγερτών και η παρουσία στο κομμάτι των τεχνολογικά προηγμένων κοκκωδών προϊόντων, blended και χημικών. Τα λιπάσματα και οι βιοδιεγέρτες της κοινοπραξίας παράγονται στο εργοστάσιο της αμερικάνικης πολυεθνικής στην Ισπανία, ενώ από τη νεοσύστατη επιχείρηση θα διατίθενται και λιπάσματα της ADAMA, όπως τονίστηκε.

Στο μεταξύ, όπως αποκαλύφθηκε στη σημερινή εκδήλωση, οι δύο πλέον στρατηγικοί εταίροι έχουν ήδη προγραμματίσει και τα επόμενά τους βήματα και όπως γνωστοποιήθηκε στο άμεσο μέλλον θα δημιουργήσουν νέα κοινοπραξία στην Σερβία και θα υπάρξει και...συνέχεια.

«Ο όμιλος "βλέπαμε" ότι πρέπει να καλύψει γρήγορα το κενό που έχει στον τομέα της, θρέψης και των βιοδιεγερτών», επισήμανε στην τοποθέτησή του ο διευθύνων σύμβουλος της Κ&Ν Ευθυμιάδης ΜΑΒΕΕ, Βάσος Ευθυμιάδης και σημειώνοντας ότι «ψάχναμε διακαώς στρατηγικό συνεργάτη», σημείωσε ότι «τελικά βρέθηκε στρατηγικός μας εταίρος στην Αμερική».

Στην τοποθέτησή του ο ίδιος, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η κατεύθυνση της γεωργίας σε επίπεδο ΕΕ είναι σαφής και δεν θα αλλάξει και λέγοντας ότι ο πρωτογενής τομέας, ένας από τους μακροβιότερους στην ιστορία του ανθρώπου, έχει περάσει από πολλές αλλαγές, εκτίμησε ότι και τα επόμενα χρόνια θα έρθουν και νέες που θα απαιτούν στοχευμένες λιπάνσεις, ευρύτερη χρήση βιοδιεγερτών και ανάπτυξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο πρωτογενής τομέας έχει τεράστια σημασία και ανέφερε χαρακτηριστικά «τα κράτη για να μπορούν να λειτουργούν χρειάζονται εξασφαλισμένα την ενέργεια και την επισιτιστική επάρκεια».

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και CFO της BRANDT, Joe Brummel, επισήμανε ότι ο όμιλος έχει μεγάλο μερίδιο στην αμερικανική αγορά, ενώ, εκτός των ΗΠΑ, διαθέτει παραγωγική παρουσία σε Βραζιλία και Ισπανία. «Ευχαριστούμε την Κ&Ν Ευθυμιάδης για την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις εταιρείες μας μαζί» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο δε έτερος εκτελεστικός αντιπρόεδρος της BRANDT και chief marketing officer, Karl Barnard, σημείωσε πως ο αμερικανικός οίκος αναζητά ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο και μία τέτοια εντόπισε στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ομίλου Redestos, Νίκος Ευθυμιάδης, σημείωσε πως είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για εκείνον για τρεις λόγους: Ο πρώτος είναι η σημαντική συνεργασία με έναν σημαντικό όμιλο από τις ΗΠΑ, «που τον διαλέξαμε και μας διάλεξε», όπως ανέφερε, ο δεύτερος λόγος είναι πως, αντίθετα με την ελληνική ρήση που θέλει την πρώτη γενιά να δημιουργεί, τη δεύτερη να αναπτύσσει και την τρίτη να καταστρέφει, η τρίτη γενιά του ομίλου Redestos διπλασίασε αυτά που βρήκε και ο τρίτος είναι πως μάλλον ο ίδιος θα έχει άλλα 20 χρόνια στη δουλειά, αν λάβει υπόψη κανείς πως η εκπρόσωπος της πρώτης γενιάς της BRANDT είναι 101 χρονών.

Ο Όμιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη- Redestos

Η ιστορία του ομίλου Aγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη- Redestos πάει πίσω στο 1935, όταν και η ιδρύθηκε η μητρική εταιρεία, δραστηριοποιείται στους τομείς της φυτοπροστασίας, της σποροπαραγωγής, των εργαστηριακών αναλύσεων και, της παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Ο όμιλος έχει θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία , ενώ δραστηριοποιείται και στην Τουρκία, τόσο στον κλάδο της σποροπαραγωγής, όσο και των εργαστηριακών αναλύσεων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του, το 2023, ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ, απασχολεί περισσότερα από 450 άτομα προσωπικό και έχει εμπορική δραστηριότητα σε 12 χώρες.

Η εταιρία BRANDT είναι γνωστή ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, οικογενειακές εταιρείες στις ΗΠΑ. Από το 1953, η οικογένεια Brandt και οι συνεργάτες της παρέμειναν πιστοί στην αγροτική φιλοσοφία και κουλτούρα που είναι βαθιά ριζωμένη στις μεσοδυτικές Πολιτείες, αλλά και στην αταλάντευτη δέσμευση για την διατήρηση αυτού του τρόπου ζωής μέσω ποιοτικών ανθρώπων και ποιοτικών προϊόντων. Η BRANDT βοηθά τις οικογένειες, τις φάρμες και τις αγροτικές κοινότητες να διασφαλίσουν το εισόδημά τους με την παροχή τεχνογνωσίας και των απαραίτητων γεωργικών εισροών. Με περισσότερα από 250 προϊόντα, η εταιρία BRANDT προτιμάται από τους αγρότες που καλλιεργούν από φυτά μεγάλης καλλιέργειες μέχρι φρούτα και λαχανικά. Τα προϊόντα της BRANDT πωλούνται σε 48 πολιτείες των ΗΠΑ και σε περισσότερες από 45 χώρες παγκοσμίως.

