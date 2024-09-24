Δυο δεσμευτικές προσφορές για την κατασκευή «Αρδευτικού δικτύου Υπέρειας Π.Ε. Λάρισας – Ορφανών Π.Ε. Καρδίτσας»

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για το έργο Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Π.Ε. Λάρισας – Ορφανών Π.Ε. Καρδίτσας», που θα υλοποιηθεί ως έργο ΣΔΙΤ, ενταγμένο στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0., ανακοίνωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσηςκαι ο ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Οι δεσμευτικές προσφορές για το έργο, προϋπολογισμού 107.200.000€ (πλέον ΦΠΑ) σε όρους καθαρής παρούσας αξίας με παράλληλη χρηματοδότηση 24.044.507,40€ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ήτοι συνολικά 131.244.507,40€, υπεβλήθησαν, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, από τους οικονομικούς φορείς: α) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και β) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. –ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Είναι το τρίτο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ που δημοπρατείται. Αφορά την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Δικτύου Άρδευσης Υπέρειας-Ορφανών, που θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες εν λειτουργία γεωτρήσεις, αρδεύοντας συνολικά περί τα 67.800 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών&Υπέρειαςτης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου

Το Έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου κλειστού υπογειοποιημένου αρδευτικού δικτύου με στόχο την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής με αρδευόμενη έκταση 67.800 στρεμμάτων περίπου.

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης είναι είκοσι πέντε έτη περιλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής του Έργου.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση έντεκα (11) αυτόνομων αρδευτικών δικτύων τα οποία θα περιλαμβάνουν τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, τα έργα μεταφοράς (δίκτυα προσαγωγών από τις γεωτρήσεις στις δεξαμενές), τις δεξαμενές αναρρύθμισης, τα αντλιοστάσια και τα έργα διανομής του νερού (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) μέχρι και τις υδροληψίες.

Το πρώτο τμήμα του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση των πέντε (5) αυτόνομων αρδευτικών δικτύων που θα παραδοθούν ολοκληρωμένα και λειτουργικά σε περίοδο 16 έως 18 μηνών, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε περίοδο 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης του Έργου.

Με όλες τις ανωτέρω παρεμβάσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την Μονάδα ΣΔΙΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιτυγχάνεται βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

