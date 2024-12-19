Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙI», προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αύριο, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024, θα πιστωθεί με την 23η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 906 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 3.330.514,20 ευρώ.

Από αυτά, το ποσό των 1.354.570,85 ευρώ, αφορά 708 φυσικά πρόσωπα με αιτήσεις για 708 οχήματα. Συνολικά, θα επιδοτηθούν 1.030 ηλεκτρικά οχήματα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει επιδοτήσεις συνολικού ποσού 50.065.912,87 ευρώ, σε 13.403 δικαιούχους για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος, τον Ιούλιο 2022, έχουν καταβληθεί 55.296.386,51 ευρώ.

