Η Skroutz ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες κατά της Meta Platforms, Inc., ως απάντηση στη συνεχιζόμενη κατάχρηση του εμπορικού της σήματος και λογοτύπου στις δημοφιλείς πλατφόρμες Facebook και Instagram.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, «εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, μη εξουσιοδοτημένες σελίδες στα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν το λογότυπο της Skroutz για να προβάλλουν ψεύτικες διαφημίσεις, όπως προσφορές για "απαράδοτα κουτιά" και πανάκριβα προϊόντα που πωλούνται έναντι μόλις 2 ευρώ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Skroutz αναφέρει:

«Η Skroutz, η δημοφιλέστερη πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες κατά της Meta Platforms, Inc., ως απάντηση στη συνεχιζόμενη κατάχρηση του εμπορικού της σήματος και λογοτύπου στο Facebook και το Instagram. Εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, μη εξουσιοδοτημένες σελίδες στα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν το λογότυπο της Skroutz για να προβάλλουν ψεύτικες διαφημίσεις, όπως προσφορές για «απαράδοτα κουτιά» και πανάκριβα προϊόντα που πωλούνται έναντι μόλις 2 ευρώ.

Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη Skroutz αλλά επηρεάζει καθημερινά δεκάδες brands, προκαλώντας ζημιά στους καταναλωτές και πλήττοντας την αξιοπιστία των επιχειρήσεων. Από την πρώτη στιγμή, η νομική ομάδα της Skroutz ακολούθησε τη διαδικασία αναφορών που, υποχρεωτικά, έχει θεσπίσει η Meta, προκειμένου να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, η ανταπόκριση της Meta ήταν ανεπαρκής, περιοριζόμενη αποκλειστικά σε αντιδραστικά μέτρα, όπως η διαγραφή σελίδων κατόπιν αναφοράς από τις θιγόμενες εταιρείες, μια διαδικασία που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική.

Μετά από μήνες ανεπιτυχών προσπαθειών για την επίλυση του ζητήματος μέσω διαλόγου και των διαδικασιών της Meta, η Skroutz αναγκάστηκε να προσφύγει σε δικαστική προστασία.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε μια πρωτοποριακή απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 6280/2024), με εφαρμογή του Κανονισμού Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), υποχρεώνοντας τη Meta:

Να σταματήσει κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, domain name) της Skroutz και να απέχει από οποιαδήποτε μελλοντική παραβίαση.

Να αποσύρει από τις πλατφόρμες της όλες τις ψεύτικες διαφημίσεις που χρησιμοποιούν το λογότυπο της Skroutz.

Να αποτρέπει τη δημιουργία σελίδων που στο περιεχόμενό τους περιλαμβάνονται τα διακριτικά γνωρίσματα της Skroutz.

Η απόφαση επιβάλλει επίσης χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μήνα στους νόμιμους εκπροσώπους της Meta στην Ιρλανδία για κάθε παραβίαση της απόφασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έκδοση της απόφασης, η εταιρεία έχει καταγράψει περισσότερες από 150 παραβιάσεις του σήματος της μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα του Facebook.

Η προστασία της επωνυμίας μας και των πελατών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας, δηλώνει ο κος Αυγουστίδης συνιδρυτής της Skroutz. ''Αν και αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα του προβλήματος, η συνεχής αδράνεια της Meta δε μας άφησε άλλη επιλογή από το να καταφύγουμε σε νομικά μέτρα, για να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των χρηστών μας και την ασφάλεια τους, καθώς και την ακεραιότητα της φήμης μας''.

Παρά τη δικαστική απόφαση, η Skroutz παραμένει σε επιφυλακή, καθώς η κατάχρηση εμπορικών σημάτων και παρόμοιες πρακτικές συνεχίζουν να εμφανίζονται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της META, επηρεάζοντας και άλλες επιχειρήσεις. Η εταιρεία συλλέγει καθημερινά στοιχεία για να αποδείξει ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο ώστε να επιβάλλει την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων από την Meta.

Η Skroutz παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των πελατών, των συνεργατών και της φήμης της και θα συνεχίσει να πράττει τα νόμιμα ώστε να δοθεί όσο γίνεται πιο άμεσα ένα τέλος στο συγκεκριμένο φαινόμενο».

