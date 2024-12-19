Καταβάλλονται αύριο Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου τα έκτακτα και τακτικά επιδόματα του Δεκεμβρίου, συνολικού ύψους 412.200.812 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Η κοινωνική συνοχή απαιτεί πράξεις, όχι λόγια. Τα επιδόματα που δίνουμε, αύριο 20 Δεκεμβρίου 2024 συνολικού ύψους 412 εκατ. ευρώ, αποτελούν ουσιαστική στήριξη για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους συμπολίτες μας που μένουν στο ενοίκιο, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, τα Άτομα με Αναπηρία, τις οικογένειες που αποκτούν παιδί. Ενισχύουμε τους συμπολίτες μας, που το έχουν περισσότερο ανάγκη, με συνδυασμό βραχυπρόθεσμων μέτρων (έκτακτα επιδόματα) και μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων στα κοινωνικά επιδόματα. Υλοποιούμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κάθε διαθέσιμο ευρώ να επιστρέφει στη στήριξη των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας, εξασφαλίζοντας δίκαιη και διαφανή πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά για όλους».

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν τα εξής τακτικά επιδόματα:

Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι: 201.020 – 24.271.218 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 177.013 – 41.125.818 ευρώ

Αναπηρικά επιδόματα: δικαιούχοι 192.450 – 87.478.109 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 585 – 187.503 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.357 – 188.631 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: δικαιούχοι 13.832 – 5.318.376 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 20.261 – 8.721.289 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.977 – 3.097.245 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 111 – 88.471 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.698 – 14.015.050 ευρώ

Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 621.495 – 107.506.071 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 23 – 23.000 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 594 – 462.280 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1642 – 1.256.379 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών: 248 – 120.600 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.258.306

Σύνολο καταβολών: 293.860.040 ευρώ

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 177.131 20.539.248 ευρώ

Αναπηρικά 178.516 35.703.200 ευρώ

Αναδοχή 98 21.000 ευρώ

Ανασφάλιστοι 1296/1982 12.485 2.497.000 ευρώ

Κοιν. Αλληλ. Ανασφαλίστων 19.465 3.893.000 ευρώ

Κοινων. Αλληλ. Α/Υ Βορειοπειρ. 12.894 2.578.800 ευρώ

Επίδομα παιδιού 642.944 53.108.524 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.043.533

Σύνολο καταβολών: 118.340.772 ευρώ

Διευκρινίζεται ότι, οι Κοινωνικές Παροχές, Πρόγραμμα Γέφυρα, Ευάλωτοι Οφειλέτες, Κόκκινα Δάνεια θα πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ στους ωφελούμενους την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

• Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 49 – 14.746 ευρώ

• Ευάλωτοι Οφειλέτες: δικαιούχοι 246 – 32.165 ευρώ

• Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.401 – 220.368 ευρώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.