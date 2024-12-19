Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών με ανάγκη, προσφέροντας €1 εκατ. σε 16 οργανώσεις και σωματεία για τα παιδιά, καλύπτοντας σημαντικές τους ανάγκες.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να κάνει τη διαφορά στις ζωές εκείνων που το έχουν πραγματικά ανάγκη και στέκεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο δίπλα στα παιδιά.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ στηρίζει τις παιδικές οργανώσεις και τα σωματεία Make a Wish, ΔΕΣΜΟΣ, ΕΛΕΠΑΠ, Ελίζα, Μαζί για το Παιδί, Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης, Παιδικά Χωριά SOS, ΠΑΑΠΑΒ (ΠΙΚΠΑ), Πρωτοβουλία για το Παιδί, Το Χαμόγελο του Παιδιού, MDA, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μέλισσα, Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ, Αμυμώνη και Εξέλιξη Ζωής, καλύπτοντας έργα υποδομής, πάγιο εξοπλισμό και λειτουργικά έξοδα, ενώ θα υποστηρίξει την πραγματοποίηση των επιθυμιών των παιδιών, προσφέροντας χαμόγελα και ελπίδα.

Παράλληλα, η ΔΕΗ προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή την ουσιαστική πρωτοβουλία, στέλνοντας τη θετική του ενέργεια με ένα απλό και δωρεάν κλικ στην ιστοσελίδα enametapaidia.dei.gr.

Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε: «Η ΔΕΗ στέκεται διαχρονικά δίπλα σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη και ιδιαίτερα στα παιδιά, που αποτελούν το μέλλον. Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι μια περίοδος αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης και μας υπενθυμίζουν τη σημασία του να στηρίζουμε έμπρακτα σωματεία και οργανώσεις που φροντίζουν για τις ανάγκες των παιδιών. Η ΔΕΗ δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις και προγράμματα που εμπνέουν και δημιουργούν προοπτική για τη νέα γενιά».

Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΕΗ επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον, όπου τα παιδιά και οι νέοι έχουν τις ευκαιρίες και τα εφόδια να εξελιχθούν, χτίζοντας μια κοινωνία ισότητας και προόδου.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η ΔΕΗ υλοποιεί χριστουγεννιάτικη καμπάνια με τίτλο «Ένα με τα παιδιά, ένα με το μέλλον» με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, με ένα άκρως εορταστικό τραγούδι, αποκλειστικά για την πρωτοβουλία της ΔΕΗ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.