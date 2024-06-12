Η ΕΕ ανακοίνωσε δασμούς ως και 38% στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επιβάλει προσωρινούς δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων έως και 38,1%, μια κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει αντιπαράθεση με το Πεκίνο και πιθανά αντίποινα.

Η Κομισιόν, η οποία επιβλέπει την εμπορική πολιτική της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι οι δασμοί, που πιθανότατα θα τεθούν σε ισχύ έως τον Ιούλιο, θα είναι 17,4% για την BYD, 20% για την Geely και 38,1% για τη SAIC.

Άλλες εταιρείες που θα συνεργαστούν στην έρευνα θα αντιμετωπίσουν δασμό 21% και οι μη συνεργαζόμενες εταιρείες 38,1%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.