Το ευρώ ενισχύεται οριακά 0,02%, στα 1,0743 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 169,0010 γεν, στο 0,8429 με τη στερλίνα και στο 0,9639 με το ελβετικό φράγκο.

ευρώ - δολάριο

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,0743 δολάρια.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,12% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,3200 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,2746 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

