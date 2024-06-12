Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ενημερώσει εντός της ημέρας αυτοκινητοβιομηχανίες πως θα εφαρμόσει προσωρινά επιπρόσθετους δασμούς, ύψους ως και 25%, στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην Κίνα από τον επόμενο μήνα, αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές της στις Βρυξέλλες.

Η Κομισιόν φέρεται να είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στο μέτρο αυτό παρά τις προειδοποιήσεις από μέρους της κυβέρνησης της Γερμανίας πως έτσι διακινδυνεύει να πυροδοτήσει εξαιρετικά δαπανηρό εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, προστίθεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας.

Πέρυσι η Κίνα εξήγαγε ηλεκτρικά αυτοκίνητα αξίας 10 δισ. ευρώ στην ΕΕ διπλασιάζοντας το μερίδιο αγοράς της στο 8%.

Πηγή: skai.gr

