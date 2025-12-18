ΤτΕ: Στα 13,93 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα, σε ταμειακή βάση, στο 11μηνο

Στα 13,93 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, στο ενδεκάμηνο του έτους, έναντι 7,51 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το δε ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης ανήλθε σε πλεόνασμα 6,45 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, έναντι πλεονάσματος 5,72 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 66,273 δισ. ευρώ, από 61,368 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 56,291 δισ. ευρώ, από 54,124 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.