Ώρα πληρωμής για τον ΕΝΦΙΑ – Προσοχή στα «πέναλτι»

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ώρα πληρωμών για τον ΕΝΦΙΑ: Σήμερα λήγει η προθεσμία εξόφλησης της α’ δόσης του φόρου και όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων αποδειχτούν … «ξεχασιάρηδες» δε θα γλιτώσουν το «καπέλο».

Λίγο πάντως πριν προσέλθουν οι υπόχρεοι στα ηλεκτρονικά «γκισέ» για την αποπληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν -μεταξύ άλλων- σε ποιες περιπτώσεις γλιτώνουν περιττές επιβαρύνσεις και σε πόσες δόσεις μπορούν να τον εξοφλήσουν.

Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ δε χορηγείται έκπτωση, αντίθετα με το τι ισχύει για τον φόρο εισοδήματος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο εναλλακτικές: Αποπληρωμή σε 12 δόσεις ή σε έως 24 για εκείνους που θέλουν να τον εξοφλήσουν σε περισσότερες δόσεις.

Σε πόσες δόσεις μπορεί να εξοφληθεί ο ΕΝΦΙΑ

Με την έκδοση του εκκαθαριστικού παρέχεται ευθύς εξαρχής η δυνατότητα στον φορολογούμενο να αποπληρώσει τον ποσό που του έχει καταλογιστεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί σήμερα 31 Μαρτίου 2025 και η τελευταία δόση θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

ΠΡΟΣΟΧΗ όμως: Εάν κάποιος χάσει τη σημερινή προθεσμία, με βάση τις σχετικές διατάξεις, υπολογίζεται μηνιαίος τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%, στο κεφάλαιο της καθυστερούμενης δόσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Αν ο φορολογούμενος θέλει να εξοφλήσει τον ΕΝΦΙΑ σε περισσότερες δόσεις, μπορεί να στραφεί στην εναλλακτική της πάγιας ρύθμισης ως και 24 δόσεων. Η διαδικασία για ένταξη στη ρύθμιση είναι αυστηρά ηλεκτρονική.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, στην ιστοσελίδα https://www.aade.gr/.

Αφού εισέλθει στο σύστημα με τους κωδικούς του Taxis, ο φορολογούμενος επιλέγει από το μενού «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές» την κατηγορία «Ρυθμίσεις Οφειλών» και, στη συνέχεια, την επιλογή «Ρ7 Αίτηση πάγιας ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013». Στη φόρμα που ακολουθεί, πρέπει να συμπληρώσει την αίτησή του και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση.

Στο τέλος της διαδικασίας, επιλέγει την ένδειξη «Συνέχεια» για την υποβολή της αίτησης.

Προσοχή στο επιτόκιο της ρύθμισης των 24 δόσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ, όμως: Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει να πληρώσει την οφειλή σε 24 δόσεις, το συνολικό ποσό της οφειλής θα επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Η ένταξη στην πάγια ρύθμιση συνεπάγεται ότι το επιτόκιο ισχύει για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής της οφειλής.

Επιπλέον, σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής μιας από τις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης, το ποσό της δόσης αυτής επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%.

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό της δόσης με την αναλογούσα προσαύξηση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Η ρύθμιση της οφειλής επικυρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Μόλις καταβληθεί η πρώτη δόση, η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και η υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει. Η ελάχιστη μηνιαία δόση για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.