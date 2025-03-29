Περισσότεροι από 1.300 οι ενδιαφερόμενοι στην εκδήλωση Rebrain Greece στο Λονδίνο

Περισσότεροι από 1.300 ενδιαφερόμενοι και 26 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και προσφέρουν εκατοντάδες υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε ποικίλα πεδία εξειδίκευσης συμμετείχαν στην τρίτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece», του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λονδίνο.

Αντικείμενο του «Rebrain Greece» και των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το υπουργείο είναι η διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για καίριες θέσεις, έχοντας ως ανώτερο στόχο τον επαναπατρισμό Ελλήνων οι οποίοι έφυγαν από την χώρα μας, κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίση.

Κατά την ομιλία της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως περιέγραψε στους ενδιαφερόμενους τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η αγορά εργασίας στη χώρα μας, καθιστώντας σαφές ότι οι οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που υφίστανται στην Ελλάδα πλέον είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που τους οδήγησαν στο να αναζητήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό.

"Η μεγάλη συμμετοχή στην σημερινή εκδήλωση, όπως και στις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν στο 'Αμστερνταμ και το Ντίσελντορφ, καταδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι η ελληνική αγορά εργασίας είναι πλέον ευθέως ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες" δήλωσε η κ. Κεραμέως προσθέτοντας "Μέσω των εκδηλώσεων του «Rebrain Greece», δημιουργούμε μια γέφυρα μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και των συμπατριωτών μας οι οποίοι αναζητούν μία καλή επαγγελματική ευκαιρία για να επιστρέψουν πίσω. Τους δείχνουμε με πράξεις ότι η Ελλάδα που άφησαν πίσω δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του σήμερα".

Σύμφωνα με την ίδια "ο επαναπατρισμός των συμπατριωτών μας αποτελεί ζητούμενο για την κυβέρνηση και οι εκδηλώσεις του «Rebrain Greece», είναι ένα σημαντικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι χρέος μας να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την επιστροφή τους και να τους αναδείξουμε τις σημαντικές αυτές ευκαιρίες. Η απόφαση βεβαίως ανήκει στους ίδιους".

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις, να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής και προσφοράς τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, ο Έλληνας Πρέσβης στο Λονδίνο Γιάννης Τσαούσης καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

