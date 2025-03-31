Στις αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και για το ενδεχόμενο αυξήσεων και σε άλλα σώματα ασφαλείας, αναφέρθηκε αρχικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (31/3).

«Η συζήτηση αυτή παραβιάζει ανοιχτές θύρες, γιατί έτσι κι αλλιώς οι αυξήσεις αυτές είναι ήδη προγραμματισμένες», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχουμε 30 ευρώ που δίνονται ως αύξηση από την 1η Απριλίου σε όλο το Δημόσιο, προστίθενται ήδη στα 70 που δόθηκαν πέρσι. Υπάρχουν 100 ευρώ που θα δοθούν πάλι σε όλους τους ενστόλους τον Ιούλιο».

«Πέρα από όλο αυτό λοιπόν, τι έχει γίνει εδώ; Έχουν προτεραιοποιηθεί οι Ένοπλες Δυνάμεις κι αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με το ίδιο σκεπτικό θα δούμε τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Θα εξαντλήσουμε αυτές τις δυνατότητες για να στηρίξουμε συνολικά τους ενστόλους. Αλλά αυτό θα γίνει με πλαίσιο, με πρόγραμμα, με χαρτί και μολύβι», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Η εποχή του "δωσ'τα όλα τελείωσε»

«Πανευρωπαϊκά προτεραιοποιείται η άμυνα. Πέρσι είχαμε προτεραιοποιήσει τους υγειονομικούς. Ένας Επιμελητής Α' με 30 χρόνια εμπειρία σε μια ΜΕΘ έπαιρνε 3.300 ευρώ το 2019, αυτό πήγε στα 4.200 ευρώ και πάνω.», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Τι γίνεται τώρα στην άμυνα; Έχουμε μια συζήτηση για τη ρήτρα διαφυγής. Βλέπετε σε όλες τις χώρες το πρώτο θέμα στο ECOFIN που θα πάω στη Βαρσοβία θα είναι αυτό, το πώς εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνες από το πώς λογίζουμε τις δαπάνες σε κάθε κράτος. Δεύτερον, δείτε τι γίνεται με τη Σχολή Ευελπίδων. Έχουμε εκροή από τις Ένοπλες Δυνάμεις και ταυτόχρονα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έκανε μια εξοικονόμηση πάρα πολύ σημαντική. Είχαμε φτάσει σε σημείο η χώρα μας να έχει περισσότερους στρατηγούς από τις ΗΠΑ. Άρα η εξοικονόμηση αυτή έπρεπε να γίνει και το μέρισμα από αυτήν πηγαίνει πίσω στις ίδιες τις Ένοπλες Δυνάμεις και μπαίνει και βαθμολόγιο».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης για «μερική ευαισθησία» εκ μέρους της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσει σε κανέναν γιατί «πρέπει να έχουμε εθνική προτεραιοποίηση».

«Έτσι κι αλλιώς οι πρόσθετες αυτές αυξήσεις ανακοινώθηκαν τώρα κι οτιδήποτε πρόσθετο πάει για το τέλος της χρονιάς. Έχουμε λοιπόν τον χρόνο, με αιχμή τη ΔΕΘ και με ανακοινώσεις να γίνονται πάντα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Η οικονομική αυτή πολιτική βασίζεται στη δημοσιονομική σταθερότητα. Το αντίστοιχο της δημοσιονομικής σταθερότητας, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό, ξέρετε πώς λέγεται: μνημόνιο. Η γενιά μας λοιπόν και η κυβέρνησή μας δεν θα επιτρέψει να έρθουν ξανά μνημόνια στη χώρα. Η εποχή του "δωσ' τα όλα" τελείωσε και έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Η εποχή αυτή έστειλε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά».

Πηγή: skai.gr

